Dreams, alcuni DLC pieni di contenuti saranno gratuiti

Nell’anteprima dedicata a Dreams abbiamo parlato dell’ambizione del titolo di Media Molecule nel riuscire «a trasformare la console in un potentissimo strumento di creazione personale». Per chi non avesse seguito lo sviluppo del titolo, basta ricordare la precedente serie del team, ovvero Little Big Planet, e le sue potenzialità creative che in questo gioco vengono moltiplicate all’ennesima potenza.

Parlando con la testata Eurogamer, uno dei game director, Alex Evans di Media Molecule ha illustrato anche il supporto post-lancio che tra contenuti degli sviluppatori e della comunità si preannuncia come potenzialmente infinito. Evans ha spiegato che arriveranno tanti aggiornamenti, molti dei quali gratuiti e anche consistenti (la parola usata in originale è “juicy”). I contenuti a pagamento potranno coinvolgere potenzialmente anche grandi nomi dell’industria videoludica, come Hideo Kojima. Evans ha spiegato che al momento si tratta di piani generali e ancora non definiti nel dettaglio.

Stando dunque a Evans, i singoli game designer come Kojima potrebbero contribuire ai contenuti dando la propria visione di Dreams. Anche dopo il lancio, Media Molecule continuerà a sviluppare contenuti un po’ più evoluti per il titolo PS4, come, ad esempio, quelli dedicati alla realtà virtuale. Con il lancio del gioco, intanto, il direttore creativo Mark Healey ha spiegato che una versione PC del gioco dipende ovviamente dalla volontà di Sony e dalla direzione che prenderà il mercato in futuro ma che dal suo punto di vista comunque «sarebbe grandioso».

Nell’intervista all’interno della nostra anteprima, un altro dei game director, Kareem Ettourney, aveva spiegato che Media Molecule, sin dai tempi di Little Big Planet, arruola i membri della community: «Nei prossimi anni sicuramente Media Molecule accoglierà altri giocatori. Come detto, Dreams è in primis il vostro gioco, fatene quello che volete, noi guardiamo e gioiamo assieme a voi».