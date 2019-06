E3 2019: ecco i trailer di Planet Zoo, Valfaris e Maneater

Durante L?E3 2019 e, più precisamente, durante il PC Gaming Show, è stato possibile vedere i trailer di Maneater, Valfaris e Planet Zoo. Eccoli qui.

L’E3 2019 è sempre il momento migliore per annunciare nuovi giochi e il PC Gaming Show lo sa benissimo: durante la serata abbiamo avuto modo di vedere un buon numero di nuovi giochi molto interessanti. Dopo Midnight Ghost Hunt, Unexplored 2, Mosaic e Starmancer, è arrivato il momento di vedere i trailer di Planet Zoo, Valfaris e Maneater.

Planet Zoo, come è facile intuire, ci vedrà alle prese con uno zoo da gestire e da rendere perfetto per i nostri amici animali. Ogni gioco avrà bisogno di attenzioni particolari e, secondo quanto detto dagli sviluppatori, si tratta di uno “zoo moderno”, con strutture di ricerca da sfruttare per la scoprire tutti sulle creature da proteggere. Sarà disponibile dal 5 novembre. Poi abbiamo Valfaris, un titolo che ci vede al controllo Therion, coraggioso e forte guerriero che deve debellare una male che ha distrutto la sua casa: l’ambientazione è sci-fi ed è un titolo 2D d’azione. Per concludere, abbiamo Maneater nel quale interpretiamo un giovane squalo rimasto solo che deve cibarsi di ogni cosa gli capiti a tiro, facendo attenzione a non diventare una preda; ogni cosa che mangiamo ci renderà più forte e ci farà evolvere fino a diventare un cacciatore perfetto.

Cosa ne pensate di questi tre nuovi giochi presentati alla conferenza del PC Gaming Show dell’E3 2019? Vi hanno incuriosito? Qual è quello che vi ispira di più?