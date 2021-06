E3 2021: Devolver Digital annuncia il suo evento e “cita” Hotline Miami 3

Manca ormai sempre meno all’evento più importante in ambito videoludico. L’E3 di Los Angeles è sempre stato un appuntamento annuale quotidiano capace di far avvicinare milioni di persone in tutto il mondo, purtroppo l’emergenza sanitaria ha rovinato di gran lunga questo aspetto riuscendo però a ricreare uno show che unisca il mondo intero da tenere sott’occhio. Abbiamo visto in questo giorni come diverse software house importante abbiano prenotato uno spazio importante.

In queste ore Devolver Digital ha confermato che il 12 giugno 2021 terrà la sua conferenza E3. Lo studio si è fatto conoscere con il tempo per essere uno dei più folli del settore pubblicando capolavori del calibro di Shadow Warrior, My Friend Pedro e Loop Hero divenuto un vero e proprio fenomeno su Steam.

Quando parliamo di Devolver Digital però lo associamo sicuramente ad un gioco in particolare, ovviamente stiamo parlando di Hotline Miami. Il titolo ha fatto innamorare milioni di utenti in tutto il mondo per il suo gameplay estremamente brutale ed una colonna sonora che difficilmente riuscirete a dimenticare. Citato nell’ultimo The Last of Us 2, l’opera ha avuto anche un sequel, Wrong Number, ancora più folle e devastante del suo predecessore. Con l’annuncio dell’evento in programma il prossimo 12 giugno, il publisher ha voluto spargere qua e là qualche indizio per stuzzicare il web, ebbene sembra che volontariamente (o involontariamente) abbiamo citato la presenta di Hotline Miami 3.

The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n — Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021

L’immagine pubblicata su Twitter, che vi abbiamo lasciato proprio qui sopra, ha cominciato a far speculare migliaia di utenti in tutto il mondo i quali hanno cercato di captare ogni singolo segnale. Sebbene la maggior parte sia certa della presenza di Hotline Miami 3 durante l’E3, vi invitiamo di prendere tutto con le dovute pinze in quanto non c’è nulla di ufficiale a riguardo. Per ogni novità o dettaglio aggiuntivo, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.