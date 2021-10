EA apre un nuovo studio capitanato dal co-creatore di Halo

Se siete amanti del genere FPS, sicuramente il nome di Marcus Letho non vi sarà per niente nuovo. Per tutti coloro che non lo conoscessero, stiamo parlando di uno dei co-fondatori della saga di Halo, nonché l’ideatore del personaggio di Master Chief. Proprio qualche istante fa, Letho ha annunciato di essere entrato in EA, rivelandoci qualche interessante news sul suo futuro nell’industria videoludica.

Lo stesso Marcus Letho ci aggiorna riguardo alla sua entrata in EA, con un nuovo studio situato nei pressi di Seattle che verrà gestito proprio dal papà di Master Chief, il cui ricoprirà il ruolo di game director.

Oltre a questo, Letho ci fa sapere che questo nuovo team di sviluppo andrà a sviluppare FPS, anche se, al momento, non si è ancora sbilanciato su cosa uscirà fuori dal team nello specifico.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW

