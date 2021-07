EA Play Live, un gioco attesissimo non sarà presente

Dragon Age 4 è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, con gli appassionati della serie in trepidazione per scoprire maggiori dettagli sul titolo. Dopo lo scivolone di Anthem, BioWare ha l’opportunità di tornare a mostrare i muscoli con il ritorno della serie di Dragon Age. Tuttavia, coloro che avevano aspettative riguardo un annuncio durante l’EA Play Live del 22 luglio o per una demo, come si parlava di recente, potrebbero ritrovarsi delusi.

Christian Dailey, produttore esecutivo di BioWare, ha rivelato alcuni dettagli sul titolo nelle ultime ore, lasciando a bocca asciutta gli appassionati della serie. Secondo Dailey, infatti, Dragon Age 4 non sarà presente durante l’EA Play Live tra poche settimane. Questa notizia smentisce quindi la possibilità di vedere un nuovo trailer a breve, con il producer che assicura che il team sta lavorando duramente e che lo sviluppo sta procedendo bene. Ha poi aggiunto “non vediamo l’ora di condividere di più quando sarà il momento giusto“.

Tuttavia, Christian Dailey ha voluto condividere un artwork con i giocatori, rivelando probabilmente un nuovo personaggio del gioco. Come possiamo vedere di seguito, il disegno raffigura una ragazza con un’armatura nera, mantello e uno stocco nella mano destra, offrendo anche un primo sguardo all’ambientazione. Assieme ad essa, ci sono altri guerrieri, facenti parte del gruppo dei Corvi di Antiva, lasciando quindi presagire che potrebbero avere un ruolo più rilevante in questo gioco.

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY

