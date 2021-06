Dragon Age 4: la demo potrebbe essere imminente

Come era già stato ampiamente preventivato, Electronic Arts non è stata presente durante lo scorso E3 2021 che si è concluso da pochi giorni. A parte il nuovo Battlefield 2042, annunciato in pieno periodo E3 e apparso anche all’interno della conferenza digitale Xbox, non abbiamo avuto alcun altro annuncio targato EA. Per quelli serve attendere il prossimo 22 luglio, quando un nuovo evento EA Play prenderà il via, e stando a un nuovo indizio scovato online, uno dei probabili protagonisti potrebbe essere l’atteso Dragon Age 4.

A svelare il possibile ritorno di Dragon Age 4 è stato l’account Twitter conosciuto come ‘PlayStation Game Size’, il quale dice di aver scovato all’interno del database del PlayStation Network una menzione ad una versione alpha del prossimo GDR targato Bioware. Come viene sottolineato dallo stesso utente nel suo post, tale versione del titolo non è stata ancora aggiunta all’interno del database del PSN, ma è probabile che una sorta di demo possa davvero essere in arrivo.

Se il tutto dovesse venire confermato, è possibile che l’annuncio arrivi proprio in concomitanza con il prossimo EA Play atteso per il prossimo 22 luglio. Di sicuro sarebbe un’importante occasione per rivedere in azione il prossimo capitolo della saga di Dragon Age, e chissà, magari siamo davvero molti vicini a provare con mano una versione alpha della prossima grande opera in arrivo e attualmente in sviluppo presso le fucine di Bioware.

https://twitter.com/PlaystationSize/status/1407467782153945089

Ad oggi non possiamo fare altro che tenere le amtenne drizzate per captare possibili svolgimenti sulla situazione. Dopo anni dal primo annuncio potremmo esserci davvero, il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per cominciare a vedere qualcosa di decisamente più concreto sull’attesissimo Dragon Age 4.