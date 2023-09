Dopo una corposa beta alla quale abbiamo potuto giocare per due settimane piene e dopo le prime ore di gioco affrontate in questi giorni di settembre siamo in grado di avvicinarci a quello che è un giudizio quasi complessivo di Sports FC 24, il nuovo capitolo di simulazione calcistica targato Electronic Arts. Diciamo “quasi” perché per un gioco del genere non sarà mai a fuoco la valutazione fino a quando non saremo entrati più nel vivo dell’esperienza regina, ossia Ultimate Team, e finché tutte le novità introdotte non saranno in grado di generare degli effetti sul meta complessivo del gioco. In ogni caso, la nostra sarà una recensione in progress, quindi con una valutazione che verrà poi approfondita nei prossimi giorni.

La UI si rifà il vestito

Partiamo subito col dire che, come avevamo già raccontato in sede di primo approccio con il titolo, EA Sports FC 24 ha avuto il grande pregio di andare a rinnovare la propria interfaccia utente compiendo un grande lavoro di UI. Mentre tantissimi altri titoli hanno paura di innovarsi da questo punto di vista temendo di poter perdere la propria identità (chiedete a Football Manager, ad esempio), stavolta in Canada sono stati in grado di invertire la rotta e compiere dei passi in avanti che non solo agevolano la navigazione tra i menù, ma rendono il tutto molto più gradevole alla vista, in linea con quello spirito di cambiamento che dovrebbe sempre abbracciare un medium così innovativo quale è il videogioco.

Le interfacce adesso si presentano minimaliste, eleganti e – come detto – in grado di impostare delle scorciatoie che soprattutto in Ultimate Team si sono rese fondamentali per passare una schermata all’altra. Vi ricordate quanto farraginoso fosse in Fifa 23 passare dalla classifica Rivals all’impostazione delle rose? Adesso potrete farlo semplicemente col dorsale sinistro, selezionando da un menù a tendina dove volete andare e il gioco vi ci porterà. La navigazione è totalmente verticale, sia all’interno delle singole modalità che per quanto riguarda il gioco complessivo, che è pregno di contenuti ed elementi. Dal single player al multiplayer, d’altronde, EA quest’anno riesce a offrire tutto lo scibile umano, andando dalla carriera allenatore e giocatore al Pro Club, passando anche per Volta – a mani basse la meno riuscita delle proposte di quest’anno per l’aver riproposto in buona sostanza tutto il pacchetto dello scorso anno – arrivando anche alle Stagioni online, i Tornei e le partite classiche da disputare in multiplayer o in single player contro la IA.

Ultimate Team si evolve

Rimanendo in ambito modalità e andando a recuperare quelle che sono le novità di cui vi abbiamo parlato già qualche mese fa in sede di Ultimate Team, arriviamo a porci qualche domanda su quelle che sono i cambiamenti introdotti. Partiamo col dire che non siamo dinanzi a nessuna rivoluzione, ma semplici ritocchi: lo scorso anno era toccato al sistema di intesa essere rimodellato, mentre quest’anno arriva il momento di aggiungere le Evoluzioni. L’offerta ludica si compone sempre di Squad Battles, Rivals, UT Champions e Momenti dal punto di vista della giocabilità, mentre con le SCR si potrà lavorare di trading insieme al mercato. Al di là di questo, con le Evoluzioni EA è riuscita a creare una sfida importante, che non avevamo ancora ben compreso quando ci è stata presentata.

Pensata per darvi l’occasione di effettuare un upgrade alle vostre carte andando a soddisfare di requisiti, le Evoluzioni vi richiederanno di portare a termine dei compiti durante le partite, trasformando quelle che sono delle carte bronzo in dei piccoli campioni che hanno un importante boost alle proprie statistiche. La particolarità di questo aspetto è che per poter soddisfare le richieste delle sfide, la carta da evolvere dovrà scendere in campo e soprattutto potrete attivare una sola sfida per volta, il che allunga di molto la procedura e soprattutto evita che in un sol colpo, indovinando la giusta combinazione, si possa diventare davvero OP in poco tempo. Le richieste vanno dal vincere una partita schierando la carta da evolvere in campo, quindi accollarsi l’avere un bronzo da 75 di overall schierato magari come punta centrale, fino al fornire assist e annessi. Il sistema riesce a essere molto profondo, dandoci dei layer di attività significativi e che creano, così, una sfida nella sfida, aumentando il tasso di attenzione che avremo sulle azioni da compiere in partita. Su questo aspetto, come dicevamo in apertura, ci dovremo esprimere con più cognizione di causa quando avremo avuto l’occasione di testare maggiormente il meta, tra qualche mese, ma intanto accogliamo con discreto interesse questa aggiunta.

Per il resto l’esperienza di gioco in Ultimate Team non ha subito altre importanti modifiche, se non che dall’Intesa è stato rimosso qualsivoglia tipo di malus. Dall’altro lato possiamo fugare ogni tipo di dubbio: il fatto di non avere più con sé la licenza di Fifa non ha minimamente creato danni a EA, che ha riproposto con la stessa cura e dovizia di ogni anno tutti gli elementi grafici e di licenze per rendere il gioco più che gradevole, nonché prossimo alla realtà. Dalla personalizzazione dello stadio, fino a tutte le interazioni nei menù, che ci permetteranno di accedere agli spogliatoi fino all’assistere ai bordocampisti che scherzano, tutto funziona: a lungo andare anche questo diventerà ripetitivo, ma per adesso lo sforzo lo apprezziamo. Vi anticipiamo che il primo aspetto grafico che inizierete a mal digerire sarà la visuale in soggettiva dell’arbitro quando verrà a sventolarvi un cartellino in volto: una scelta curiosa, dato che la resa non è ottimale e soprattutto non in linea con quelle che sono le dinamiche di gioco.

Gameplay ancora confusionario

Chiudiamo questa nostra prima analisi con delle considerazioni riguardanti il gameplay di EA Sports FC 24, che non si è discostato molto dalla precedente edizioni, in attesa di eventuali patch che andranno a stravolgere tutto ciò che stiamo dicendo in questo momento. La velocità, nonché quel ritmo molto frenetico, sono ben saldi alla tradizione di Fifa 23, nonostante il team durante l’estate ci abbia raccontato di grandi novità tecniche e di esperienza complessiva. Così come il precedente capitolo, inoltre, la difficoltà nel riuscire a manovrare la difesa nelle prime partite è rimasta intatta: questa è la vera abilità da masterare nei titoli di EA, ogni anno, perché anche in FC 24 i difensori fanno grande difficoltà a intervenire in maniera concreta. Una scelta che favorisce lo spettacolo, nella speranza che non ci sia debba ritrovare con il pallottoliere a contare i gol come accadeva in Fifa 22 e nelle ultime fasi proprio di Fifa 23. Se siete fan – come il sottoscritto – del pressing a tutto campo e del difensore che esce per andare a pressare il portatore di palla, preparatevi alle imbarcate più tragiche.

Abbiamo riscontrato ancora qualche imprecisione nelle animazioni, infine, il che dal punto di vista del gameplay ci è costato qualche intervento maldestro soprattutto in fase difensiva, ma essendo in una fase in cui il gioco non è nemmeno ancora uscito ci sarà tempo e modo di intervenire per andare a modificare questi aspetti. Sul resto non abbiamo altro da dire, per adesso, se non che tutto l’impianto grafico è di ottima qualità e che il passo in avanti rispetto a Fifa 23 può essere percepito nella fluidità dei movimenti e della manovra stessa. Su questo aspetto peserà molto il lavoro svolto in sede di UI, che siamo sicuri riuscirete ad apprezzare per la sua impostazione molto figlia delle esigenze moderne della UI stessa. L’appuntamento è tra qualche giorno per poter avere un’idea più completa e approfondita del meta di Sports FC 24.