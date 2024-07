Gran Turismo 7: ora le auto volano, letteralmente

Un aggiornamento imprevisto ha creato scompiglio tra i giocatori di Gran Turismo 7, il celebre simulatore di corse sviluppato da Polyphony Digital. L'update 1.49, rilasciato mercoledì, prometteva di migliorare l'esperienza di guida con un modello fisico più realistico. Tuttavia, il risultato ha "superato" ogni aspettativa, trasformando le auto in veri e propri velivoli acrobatici.

Le nuove fisica delle sospensioni e il calcolo raffinato degli pneumatici avrebbero dovuto offrire "movimenti più dinamici e un'esperienza di guida più raffinata", secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori. Ma i giocatori si sono ritrovati con veicoli che rimbalzano incontrollabilmente, si lanciano in aria e compiono capriole degne di un caccia F-16.

Le auto di GT7 possono letteralmente volare ora.

Polyphony Digital ha prontamente riconosciuto il problema, attribuendolo a una "particolare impostazione del veicolo". Lo studio ha assicurato che sta investigando sulla questione e si è scusato con i giocatori per l'inconveniente.

Reazioni dei giocatori

Nonostante il disagio, molti fan hanno reagito con ironia, condividendo online video esilaranti delle loro auto che sfidano la gravità. Alcuni hanno persino suggerito di evitare di giocare con il PlayStation VR 2 per prevenire possibili nausee da movimento.

Gran Turismo 7, lanciato nel marzo 2022, è l'ultimo capitolo di una serie che dura da 25 anni. Nonostante questo inconveniente, il gioco rimane apprezzato per la sua attenzione ai dettagli e la sua capacità di bilanciare scienza e ingegneria con storia e passione per le auto.

Mentre Polyphony Digital lavora per risolvere il problema, i giocatori possono godersi questo inaspettato tocco di fantasia in un gioco noto per il suo realismo.