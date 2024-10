EA Sports WRC si rinnova: tutto ciò che c'è da sapere sull'espansione della stagione 2024

A un anno dall'uscita del videogioco ufficiale del Campionato del Mondo Rally, EA Sports WRC (che potete trovare su Amazon a prezzo stracciato) si arricchisce con una nuova espansione dedicata alla stagione 2024.

Questa attesissima aggiunta offre ai giocatori un'esperienza ancora più immersiva, con nuove tappe, auto, livree e molto altro. A partire dallo scorso 8 ottobre, difatti, i possessori del gioco hanno potuto iniziare a godersi una serie di novità che includono aggiornamenti ispirati alla stagione 2024 del WRC.

Ma cosa include esattamente questa espansione e quali sorprese riserva?

Nuove località: Polonia e Lettonia

Una delle principali novità dell'espansione 2024 è l'introduzione di due nuovi rally: quello ambientato in Polopnia e quello ambientato in Lettonia.

Entrambi eventi iconici del calendario WRC 2024, queste due località arricchiscono il parco eventi con percorsi su sterrato ad alta velocità, ciascuno con caratteristiche uniche che influenzano in maniera peculiare l'approccio alla guida.

Il Rally di Polonia (originariamente istituito nel 1921), difatti, è noto per i suoi tracciati impegnativi, ricchi di curve strette e variazioni di superficie.

Jon Armstrong, pilota storico e game designer per EA Sports WRC, ha lavorato a fondo assieme al team di sviluppo per restituire correttamente la varietà nei tipi di strada presenti in Polonia, dove dossi e creste rendono molto accidentati i percorsi, così come foreste e argini offrono una varietà incredibile ai tracciati, oltre che innalzare il livello di sfida.

Si tratta di un rally che mette alla prova l'abilità del giocatore, richiedendo una costante attenzione ai cambiamenti di superficie, poiché si alternano sezioni su asfalto e sterrato. La capacità di adattarsi rapidamente diventa cruciale per mantenere un buon ritmo e ottenere un tempo competitivo nelle tappe.

Il Rally Latvia (anche noto come Tet Rally Latvia 2024), invece, è caratterizzato da strade sterrate veloci e più lisce, con meno dossi rispetto alla Polonia. Si tratta di una competizione più veloce, con strade che si snodano attraverso laghi e chicane che aiutano a ridurre la velocità media.

Nonostante la rapidità, il Rally Latvia offre tappe divertenti e tecnicamente impegnative dove viene costantemente richiesto di trovare il coraggio per mantenere la velocità e ottenere il miglior tempo possibile.

Mentre il Rally Latvia rappresenta una novità assoluta per i giochi di rally targati Codemasters, le tappe polacche erano già apparse nel celebre Dirt Rally 2.0. Ovviamente, rispetto al precedente titolo, tutte le tappe del Rally di polonia sono state ricostruite da zero e offrendo un'esperienza del tutto inedita anche a chi gioca ai titoli di Codemasters da parecchio tempo. Un esempio fra tutti Świętajno, un must del Rally di Polonia, che si presenta come una delle tappe più divertenti di questa espansione.

Arriva la Toyota GR Yaris Rally2

L’espansione 2024 non si limita alle nuove località: anche il garage dei giocatori viene arricchito con l’introduzione di cinque nuove auto.

Tuttavia, solo una è veramente inedita: la Toyota GR Yaris Rally2, nella sua veste introdotta all'inizio del 2024. Il motore a tre cilindri della Yaris Rally2 offre un'esperienza di guida unica nel suo genere.

La GR Yaris, difatti, ha una coppia che entra in modo diverso rispetto alle altre auto del WRC2, richiedendo l'uso di marce più alte per sfruttare al massimo le sue potenzialità. Inoltre, la Rally2 è molto agile grazie al suo passo corto, il che la rende perfetta per affrontare tappe tecniche e strette.

Oltre alla Toyota GR Yaris Rally2, l’espansione introduce anche la Ford Fiesta Rally3 Evo (una versione aggiornata dell’auto esclusivamente utilizzata nel Junior WRC) e le versioni 2024 della Toyota GR Yaris, della Hyundai i20 N e della Ford Puma Rally1.

Queste auto non sono semplici aggiornamenti estetici, ma includono anche modifiche visive e meccaniche che le differenziano parecchio rispetto alle versioni precedenti.

Al netto delle ovvie differenze estetiche, tutte riprodotte fedelmente per quanto concerne gli interni e gli esterni delle vetture, i modelli di guida sono stati rivisitati per offrire una sensazione diversa rispetto alle versioni 2023.

Anche il lato tecnico è stato migliorato

L’espansione della stagione 2024 introduce anche notevoli aggiornamenti nel comparto audio e grafico del gioco. innanzitutto le richieste della community sono state ascoltate, riregistrando ex-novo, o semplicemente riequilibrando, i suoni della Ford Puma e delle vetture targate Toyota e Hyundai.

Rispetto alla versione provata l'anno scorso (qui trovate la nostra recensione) basta un attimo per notare quanto sia stato migliorato il mix del comparto sonoro e come ora tutto risulti ancora più omogeneo e realistico.

Anche l'interfaccia del gioco è stata "rinnovata", migliorando alcuni aspetti grafici e offrendo una user experience più pulita e ordinata. infine sono state apportate delle modifiche al sistema di illuminazione, per renderlo maggiormente realistico, e meno pesante sulle configurazioni meno performanti, in praticamente ogni tracciato vecchio e nuovo.

La carriera si aggiorna

Uno degli aggiornamenti più rilevanti per il gameplay riguarda il sistema di punteggio della modalità carriera e campionato. Il nuovo sistema, introdotto nella stagione WRC 2024, è stato implementato anche nel gioco. Ora i giocatori dovranno bilanciare la loro strategia di guida per accumulare punti nelle diverse fasi del rally.

Nel gioco, proprio come nella realtà, i punti saranno distribuiti in due fasi: la prima, che copre le giornate di venerdì e sabato, e la seconda, chiamata Super Sunday, che assegna punti bonus per le prestazioni finali. Questo introduce una nuova dinamica, costringendo i giocatori a pensare tatticamente e a bilanciare aggressività e prudenza in ogni tappa.

Infine, oltre all'espansione della stagione 2024, sono già stati annunciati due pacchetti DLC aggiuntivi: Le Maestros e Hard Chargers. Il primo sarà disponibile durante l'inverno e avrà un tema francese, introducendo la famosa tappa Briançonnet del Rally di Monte Carlo e la celebre tappa Fafe del Rally del Portogallo.

Il secondo, invece, è previsto per la primavera e includerà le tappe di Umeå e Umeå Sprint dal Rally di Svezia e la tappa Harvati dal Rally dell’Acropoli in Grecia.

Insomma, questa nuova iterazione della WRC targata EA Sports sta convincendo sempre di più, risultando una formula perfetta per uno sport come il Rally. Dopo tanti anni passati fra alti e bassi, è bello vedere che la WRC ha finalmente un titolo capace di coglierne appieno la sua essenza.