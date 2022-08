Konami ha stretto una partnership con la French Football Federation, ovvero la nazionale francese. La partnership, ovviamente, punta a inserire la squadra nazionale all’interno dei giochi di eFootball, la nuova serie dello sviluppatore ed editore giapponese che ha rimpiazzato ufficialmente Pro Evolution Soccer.

L’accordo, come recita il comunicato stampa, ha portato a una “partnership pluriennale con l’associazione nazionale French Football Federation (FFF). Questa partnership includerà una serie di elementi all’interno e all’esterno della serie eFootball”. La partnership include diversi diritti commerciali, di immagine e di attivazione: Konami diventerà infatti il “Partner ufficiale per i videogiochi di calcio della Nazionale francese”, e la nazionale francese sarà integrata in una selezione di eventi eSport con altre associazioni Nazionali su licenza.

“In Konami siamo molto ambiziosi riguardo il nostro desiderio di far crescere la rete di partnership e raggiungere un sempre più ampio pubblico globale. Collaborare con l’associazione nazionale di un Paese appassionato di calcio come la Francia è straordinario, ma se a ciò si aggiunge il fatto che si tratta di una squadra con una storia calcistica e un prestigio così importanti, per noi è ancora molto più significativo”, le parole di Naoki Morita, che ricopre il ruolo di presidente della branchia europea di Konami Digital Entertainment.

Non è ovviamente la prima partnership stretta da Konami per eFootball. Nel corso delle ultime settimane, il colosso nipponico ha infatti stretto un accordo con l’Inter e l’AC Milan. Entrambe le squadre militano in serie A, con la seconda che ha vinto lo scorso campionato. Nel corso dei prossimi mesi potrebbero essere annunciate ulteriori partnership, volte ovviamente a rinforzare l’organico dei team presenti all’interno del gioco, oltre che una serie di attività collaterali dedicate proprio al mondo degli Esport, settore su cui Konami sta cercando di puntare da diversi mesi e costruendo un vero e proprio circuito diverso rispetto alla concorrenza.