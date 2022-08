Tra FIFA e PES, il mercato dei videogiochi di calcio è stato praticamente un duopolio. Le cose potrebbero cambiare con l’avvento di UFL, prodotto da Strikerz e (in linea teorica) previsto per quest’anno su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series S|X. Nonostante manchi ancora una data di uscita, il team di sviluppo ha deciso comunque di non lasciare i fan a bocca asciutta, pubblicando così un breve video di gameplay.

Il filmato, della durata di appena un minuto, si concentra esclusivamente sul comportamento dei portieri sui tiri dalla lunga distanza. Nonostante la clip sia decisamente breve, è comunque interessante notare il comportamento dell’estremo difensore nel nuovo gioco di calcio free-to-play. I portieri sembrano infatti reagire decisamente bene e questo è un fatto molto consolatorio: in un gioco di calcio, l’intelligenza artificiale è la cosa più importante, specialmente per quanto riguarda il reparto della difesa.

La clip di gioco è disponibile poco più in basso e include anche una serie di riprese in slow motion, che ci permettono di dare uno sguardo ancora più approfondito al movimento dei portieri e la loro reattività. A livello di animazioni il tutto sembra funzionare decisamente bene, così come a livello di gameplay. Tecnicamente non si potrà chiedere più di tanto, ma consideriamo che siamo solamente all’inizio del percorso e che il team di sviluppo potrebbe successivamente lavorare a un aggiornamento grafico.

Come accennavamo in apertura, UFL è previsto per quest’anno su console PlayStation e Xbox. Al momento il gioco non è previsto su PC, ma non è chiaro se successivamente verrà annunciata una versione per Steam ed Epic Games. Il titolo potrà inoltre contare su un testimonial decisamente di rilievo come Cristiano Ronaldo. Infine, se amate i giochi di calcio, non potete perdervi tutte le ultime novità di FIFA 23: le trovate riassunte a questo indirizzo.