eFootball PES 2020: disponibile l’aggiornamento delle rose, ecco i cambiamenti

Il nuovo aggiornamento di eFootball PES 2020 cambia le rose per adeguarle ai più recenti trasferimenti dei giocatori di tutto il mondo.

eFootball PES 2020 segna un nuovo inizio per la serie calcistica di Konami che, come è facile intuire dal nome, punta molto sul lato eSports. Ovviamente bisogna fare estrema attenzione alle fondamenta, prima di puntare verso le stelle; gli sviluppatori, infatti, sono già pronti a rilasciare un nuovo update che modifica le rose delle squadre, dopo gli ultimi trasferimenti avvenuti nei vari campionati mondiali.

Come potete vedere nelle immagini qui sotto, i giocatori che hanno cambiato casacca sono Icardi, Lukaku, Manolas, Rabiot e Ribery. Le immagini mostrano il loro nuovo aspetto all’interno di eFootball PES 2020.

eFootball PES 2020 si è dimostrato un gioco molto interessante, come avete potuto leggere nella nostra recensione preliminare. Ecco un breve estratto: “A livello visivo eFootball PES 2020 è semplicemente mozzafiato. I giocatori sono identici alla parte reale, grazie anche all’utilizzo del 3D scan per quanto riguarda le squadre più importanti. Anche gli stessi stadi come lo l’Allianz Stadium, l’Allianz Arena e il Camp Nou sono meravigliosi da vedere, non solo per quanto concerne l’esterno o il campo da gioco, ma anche per il tunnel che porta agli spogliatoi è pressoché uguale. Le animazioni dei giocatori, le scivolate sotto la pioggia, la neve e il sole abbagliante, galvanizzano un aspetto tecnico a 60 FPS importante. Oltre a ciò va sottolineato l’elogiabile lavoro per l’atmosfera stadi, finalmente più vivi e dinamici, che non fanno altro che migliorare lo sfondo delle varie partite giocate.”

Diteci, voi ci state già giocando? Cosa ne pensate di eFootball PES 2020? Vi sta convincendo?