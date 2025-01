Elden Ring: Nightreign perderà una meccanica classica dei souls

Il peculaire spin-off di Elden Ring, intitolato Nightreign, non includerà il classico sistema di messaggistica online tipico dei soulslike di FromSoftware. Lo ha rivelato il game director Junya Ishizaki in un'intervista con IGN Japan, spiegando che la struttura del gioco, basata su sessioni da massmio 40 minuti, non lascia il tempo necessario per leggere o scrivere messaggi.

Nonostante questa modifica, Elden Ring: Nightreign manterrà tutte le altre caratteristiche distintive della serie. I giocatori potranno ancora vedere i "fantasmi" degli altri utenti, ovvero le azioni che stanno compiendo, o che hanno compiuto, nelle loro partite, così come potranno comunicare fra loro con i vari gesti. Queste funzionalità contribuiranno a creare un senso di connessione tra i giocatori, pur senza la possibilità di comunicare direttamente attraverso i messaggi.

"Potrete ancora vedere i fantasmi degli altri giocatori, ma la possibilità di lasciare i messaggi è stata rimossa"

Ishizaki, visto il rumoreggiare dei fan delle produzioni più canoniche targate FromSoftware, ha sottolineato che Elden Ring: Nightreign non sarà un gioco live service, allontanando i timori di un possibile insuccesso simile a quello di altri titoli recenti dello stesso genere. La decisione di rimuovere il sistema di messaggistica sembra essere stata presa per adattarsi meglio alla struttura del gioco, garantendo un'esperienza più fluida e diretta che si sposa meglio con le sessioni di gioco più concentratte offerte dallo spin-off.

Per chi, infine, non sapesse cosa sia Elden Ring: nightreign, presentato ai The Game Awards 2024, con un trailer altamente scenografico, questo spin-off è atteso in un generico 2025. Molti dettagli devono ancora essere svelati, ma il core del gioco e di gettare un massimo di quattro giocatori all'interno di un contesto molto più action e, per certi versi, arcade ambientato nell'universo narrativo di Elden Ring. Una produzione decisamente peculiare, che vuole rompere con il passato e offrire un'esperienza fresca e differente da quanto ci ha proposto FromSoftware fino a oggi, resterà da vedere se il risultato finale si rivelerà meritevole come le altre opere della celebre software house.