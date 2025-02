FromSoftware estende il network test di Elden Ring Nightreign in seguito ai problemi di ieri

FromSoftware ha annunciato una nuova sessione del Network Test di Elden Ring Nightreign per oggi, 15 febbraio, dalle 12:00 alle 15:00 italiane. L'estensione arriva in seguito ai problemi dei server riscontrati durante la prima fase di ieri, che hanno impedito a molti giocatori di provare il nuovo titolo.

Questa sessione aggiuntiva si affianca a quella già programmata per stasera dalle 20:00 alle 23:00, offrendo ai partecipanti selezionati un'ulteriore opportunità di testare il gioco. Il Network Test, riservato a chi ha ricevuto un invito da FromSoftware, continuerà fino al 17 febbraio con altre due sessioni.

Il lancio del gioco è previsto per il 30 maggio su diverse piattaforme.

Per chi non ne fosse a conoscenza, perché magari non ha avuto modo di connettersi nella giornata di ieri nella fascia oraria tra le 12 e le 14, Elden Ring Nightreign, per quanto si avviasse, non permetteva ai giocatori di unirsi ad alcun tipo di partita. I più fortunati sono riusciti a visitare l'hub di gioco, non potendo comunque avviare alcuna spedizione; mentre la maggior parte dei giocatori ha riscontrato un errore di rete dopo aver avviato il titolo dal menu principale, non potendo sperimentare alcun aspetto di questa peculiare produzione.

Ecco il calendario aggiornato delle sessioni rimanenti:

15 febbraio: 12:00-15:00 (nuova sessione)

15 febbraio: 20:00-23:00

16 febbraio: 12:00-15:00

17 febbraio: 04:00-07:00

Elden Ring Nightreign sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal prossimo 30 maggio, in tre diverse edizioni fisiche e due digitali. Al momento non è stato comunicato se ci saranno ulteriori fasi di test prima del lancio ufficiale.