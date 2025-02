Elden Ring Nightreign: è caos nei test di rete, FromSoftware si scusa

Il test di rete di Elden Ring Nightreign, spin-off cooperativo di Elden Ring, sta affrontando gravi problemi ai server che impediscono a molti giocatori di accedere al gioco. FromSoftware, lo sviluppatore, ha confermato le difficoltà di connessione dovute alla congestione dei server, in particolare su PlayStation.

Questo test preliminare, previsto in cinque sessioni da tre ore ciascuna tra il 14 e il 17 febbraio su PS5 e Xbox Series X|S, mira a verificare le funzionalità online del gioco prima del lancio ufficiale previsto per maggio 2025. La sua importanza risiede, ovviamente, proprio nella possibilità di individuare e risolvere problemi tecnici prima del debutto sul mercato.

FromSoftware ha rilasciato una dichiarazione sui social media, scusandosi per i disagi e incoraggiando i giocatori a riprovare dopo un po'. "I server PlayStation di #NIGHTREIGN sono attualmente in manutenzione", ha twittato la società. "Stiamo lavorando per ripristinare la funzionalità dei server. Grazie per la pazienza e la comprensione."

Chiaramente, è meglio che Elden Ring Nightreign soffra di problemi ai server ora piuttosto che al lancio. Nonostante la frustrazione dei giocatori che avevano pianificato di partecipare al test, questi problemi tecnici potrebbero, infatti, rivelarsi utili per garantire un'esperienza più fluida al momento del lancio ufficiale.

Elden Ring Nightreign è uno spin-off standalone ambientato in un mondo parallelo a quello di Elden Ring del 2022. Il gioco permetterà a tre giocatori di collaborare nei panni di Nightfarers per affrontare nuovi terrori, esplorare una mappa in continua evoluzione e sconfiggere boss sempre più impegnativi.

Il test di rete include un ciclo di tre giorni e notti che le squadre devono cercare di superare. Il titolo sarà disponibile dal 30 maggio 2025 al prezzo di 40 euro circa su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.