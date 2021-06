Elden Ring: George R. R. Martin svela interessanti retroscena

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Sono passati diversi giorni dall’annuncio di Elden Ring (potrete visionare il trailer cliccando qui). La community ha quindi avuto il tempo di analizzare per bene il trailer e di trarne delle primissime considerazioni. Ciononostante, George R. R. Martin ha gettato ulteriore carne sul fuoco tornando a parlare dell’attesissimo open-world targato FromSoftware. In particolare, una delle rivelazioni del leggendario scrittore, potrebbe realmente spiazzarvi. Senza perderci in ulteriori e futili chiacchiere, analizziamo quanto dichiarato da Martin:

“[…] è il sequel di un videogioco uscito diversi anni fa chiamato Dark Souls” – ha detto Martin – “Il mio lavoro è stato effettivamente svolto anni fa. Questi giochi, sono come i film: richiedono molto tempo per lo sviluppo. Fondamentalmente, volevano un mondo creato proprio per il gioco; volevano costruirne il mondo“. Le parole del noto autore, come sopra specificato, spiazzano notevolmente: Elden Ring sarà davvero il sequel della serie Dark Souls, oppure si tratterà di un erede spirituale? Per la risposta, purtroppo, dovremo attendere ancora un po’, fino al 21 gennaio 2022, ovvero per la release ufficiale del gioco.

Martin ha concluso l’intervista per WWTW, affermando: “[…] venivano periodicamente (Miyazaki e il team di FromSoftware) e mi mostravano alcuni mostri che avevano progettato o gli ultimi effetti speciali… ma il gioco è stato sviluppato molto lentamente e ora uscirà a gennaio, credo. Sarò entusiasta, come chiunque altro, di vederlo“.

George R. R. Martin talks Elden Ring in new interview:

-His work on the game was done many years ago

-He wrote the worldbuilding & characters

-From would periodically show him enemy & graphic designs

-He is excited for the final game 🙂 pic.twitter.com/y5gUDvo2Hd — Mordecai (@EldenRingUpdate) June 17, 2021

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri titoli preferiti. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo alla nostra pagina speciale dedicata all’E3 2021, l’ultima edizione della fiera losangelina, ricca di sorprese ed emozioni per tutti i videogiocatori. Inoltre, mentre i riflettori sono puntati su Elden Ring, in sordina alcune voci di corridoio insistenti parlano del prossimo progetto di FromSoftware: il successore spirituale di Bloodborne!