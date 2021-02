Elden Ring ottiene una valutazione PEGI 16, novità in vista?

Sono passati quasi due anni dall’annuncio di Elden Ring e il grande pubblico non ha ancora assaporato informazioni ufficiali sul gioco né ha relativi trailer promozionali. Il primo teaser su questo attesissimo titolo, che ricordiamo è la nuova opera di Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin, creatore de Il Trono di Spade, era stato pubblicato all’E3 2019. Negli ultimi mesi, sono circolate diverse voci su un imminente trailer del gioco, tuttavia non si sono mai realmente concretizzate, lasciando i fan a bocca asciutta.

A riaccendere le speranze degli appassionati è un indizio trapelato proprio nelle ultime ore. A quanto pare, sia sulla sezione asiatica che europea della pagina web ufficiale di Bandai Namco è stata recentemente caricata una classificazione provvisoria del PEGI 16 per Elden Ring. Anche se si tratta ancora di informazioni provvisorie, è lecito ipotizzare che un nuovo trailer del gioco sia in arrivo, considerando che, solitamente, questi ultimi presentano un punteggio di classificazione per età definitivo o provvisorio, accompagnate dalle relative descrizioni di contenuto e specificando altresì quali categorie di giocatori siano reputate idonee al gioco.

Dunque, poiché l’indicatore provvisorio di classificazione dell’età di Elden Ring è disponibile sulla pagina web del publisher, ciò potrebbe significare che sarà presto disponibile un nuovo trailer del gioco, prima di ottenere l’indicatore di valutazione definitiva dal sistema PEGI, che contiene anche informazioni sulla presenza di contenuti violenti e sulla tipologia di linguaggio utilizzata all’interno del titolo, per esempio. I giochi di solito ricevono l’indicatore di classificazione dell’età definitiva quando il loro processo di sviluppo è nelle fasi finali. Nel caso di Elden Ring, un indicatore provvisorio probabilmente significa che il gioco è ancora in fase di sviluppo.

Elden Ring sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC. È ancora da confermare la versione per PS5 e Xbox Series X|S e per questo è atteso vivamente un nuovo trailer, ma sarà comunque possibile giocarlo in retrocompatibilità. Al momento, invece, non è stata confermata una versione per Nintendo Switch. Ciò nonostante, considerando queste importanti novità, è facile immaginare che Bandai Namco e FromSoftware rivelino presto dettagli importanti e noi saremo pronti a condividerli con voi, perciò, continuate a seguirci!