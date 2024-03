Enotria: The Last Song ha una nuova data di uscita e una demo in arrivo

Il team italiano di Jyamma Games, ha finalmente annunciato la nuova data di uscita per il loro attesissimo souls-like, Enotria: The Last Song. Il gioco, ispirato al folklore italiano, sarà disponibile su PS5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store, il 21 agosto 2024.

Questa notizia è stata accolta con particolare euforia dalla community che segue il genere dei souls-like, visto il posticipo di soli due mesi, in modo da evitare di sovrapporsi con il rilascio di Elden Ring: Shadow of the Eredtree.

Enotria: The Last Song promette di combinare la bellezza e l'atmosfera di un'estate italiana con l'intensa sfida tipica dei giochi di FromSoftware.

Accompagnando l'annuncio della nuova data di uscita, il team di sviluppo ha promesso di rilasciare a breve una demo gratuita del gioco su PS5, Steam ed Epic Games Store.

Questo permetterà ai giocatori di avere un assaggio dell'esperienza di gioco e di immergersi nel mondo oscuro e coinvolgente di Enotria: The Last Song.

Per non lasciare i fan a bocca asciutta, Jyamma ha rilasciato un trailer del gameplay che mostra alcuni spettacolari scontri con i boss e una manciata di scorci delle affascinanti ambientazioni che faranno da cornice al souls-like, il tutto accompagnato da una colonna sonora ispirata alla tradizione del sud Italia.

Per coloro che desiderano un'esperienza ancora più completa, è disponibile in esclusiva su Epic Games Store la Deluxe Edition di Enotria: The Last Song. Questa edizione include 72 ore di accesso anticipato rispetto alla data di uscita ufficiale, un estratto della colonna sonora digitale e dell'artbook, oltre a una serie di contenuti extra come skin esclusive per le armi e materiali per il potenziamento.

In conclusione, questa sfortunata coincidenza ha permesso a Enotria: The Last Song di farsi notare anche più di quanto fece all'inizio, facendo altresì emrgere le ottime qualità della produzione di Jyamma Games, che pare aver confezionato un Souls-Like epico e coinvolgente.