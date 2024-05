Enotria: The Last Song, da oggi potete provare gratis il soulslike italiano

Jyamma Games ha recentemente annunciato che la sua attesissima demo di Enotria: The Last Song, è ora disponibile gratuitamente. Dal 22 maggio 2024, gli appassionati possono immergersi per 8 ore in questo nuovo universo soulslike in una versione dimostrativa disponibile su PlayStation 5 e PC.

Coloro che possiedono una PlayStation 5 possono scaricare la demo dal PlayStation Store, mentre gli utenti PC possono accedere al gioco tramite Steam. Al momento, non è previsto il rilascio della demo per gli utenti di Xbox Series X|S.

Enotria: The Last Song si distingue per essere un'affascinante esperienza di gioco che combina elementi di azione intensa tipici del genere con una narrativa e un'ambientazione ispirate al folklore italiano. Il giocatore assume il ruolo del Senza Maschera, un eroe unico libero da qualsiasi ruolo prestabilito e destinato a sfidare i potenti Autori per rompere il ciclo di stagnazione causato dal Canovaccio, una forza oscura che paralizza il mondo.

Con la speranza di non deludere gli appassionati, Enotria: The Last Song mira a lasciare un'impressione significativa nel panorama dei giochi di tipo soulslike. Il rilascio ufficiale del gioco è previsto per il 19 settembre.