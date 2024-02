Enotria verrà rinviato, Elden Ring spaventa il Souls-Like tutto italiano

Il team di sviluppo Jyamma Games ha annunciato il rinvio del souls-like "Enotria: The Last Song" a causa della coincidenza con la data d'uscita di "Elden Ring: Shadow of the Erdtree".

La decisione è stata presa per evitare uno scontro diretto con l'attesa espansione del celebre gioco di FromSoftware, considerato l'enorme richiamo di quest'ultima e l'affinità di genere tra i due titoli.

Inizialmente, sembrava che Jyamma Games avesse accettato di buon grado questo scherzo del destino, come suggerito da una battuta pubblicata dal team italiano poco dopo l'annuncio della data d'uscita del DLC di Elden Ring.

Tuttavia, la software house ha successivamente soppesato tutti i pro e i contro e ha compreso che lanciare Enotria nello stesso giorno del DLC di Elden Ring sarebbe stato un "suicidio commerciale".

Il rinvio è stato comunicato attraverso il canale Discord dedicato al gioco, dove i developer hanno dichiarato che la nuova data d'uscita di Enotria: The Last Song sarà svelata il 21 marzo 2024 durante il Future Game Show.

La coincidenza con Shadow of the Erdtree sarebbe stata sfavorevole, soprattutto per un souls-like con una produzione di dimensioni non enormi e che mira a offrire un'alternativa alle atmosfere tipiche del genere.

Il technical director, Diego Zamprogno, ha condiviso la notizia anche su Facebook, rivelando che la decisione di spostare la data d'uscita era già in corso alcuni giorni prima.

Zamprogno ha dichiarato che la situazione sembrava una barzelletta e che la squadra stava elaborando un "piano B". Enotria: The Last Song si distingue per un'ambientazione luminosa ispirata agli scenari e al folclore italiano, con una meccanica unica basata su maschere intercambiabili che modificano le abilità del protagonista.

In conclusione, il rinvio di Enotria è una mossa strategica per evitare la concorrenza diretta con il DLC di Elden Ring, consentendo al gioco italiano di avere uno spazio adeguato per catturare l'attenzione dei giocatori.