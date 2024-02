Enotria: il souls-like italiano ha una data di uscita

Il team italiano di Jyamma Games ha annunciato la data di uscita del loro atteso souls-like, "Enotria: The Last Song", attraverso un nuovo trailer.

Il gioco, ispirato al folklore e alla cultura italiana, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) a partire dal 21 giugno 2024. I preordini sono già disponibili, esclusivamente su Epic Games Store, con la Standard Edition al prezzo di 44,99 euro e la Deluxe Edition a 53,99 euro, quest'ultima con 72 ore di accesso anticipato, un estratto della colonna sonora digitale, un artbook e vari extra, tra cui skin esclusive per le armi e materiali per il potenziamento.

"Enotria: The Last Song" è definito dai suoi sviluppatori come un "Summer-Soul", un gioco che unisce la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità tipica dei souls-like di FromSoftware.

Le atmosfere, le musiche e le ambientazioni richiamano il folklore italiano, dando al gioco una sua identità unica. Il gameplay è ispirato a titoli come Bloodborne, con una particolare attenzione alla creazione di build attraverso l'uso di maschere.

Il protagonista può indossare tre maschere differenti, ciascuna con bonus specifici, offrendo una varietà, e una libertà, molto ampie per quanto concerne la personalizzazione delle abilità.

Il trailer svela anche la Deluxe Edition esclusiva per Epic Games Store, che offre vantaggi esclusivi e ulteriori contenuti per i giocatori. Le prenotazioni, coma anticipato poc'anzi, sono già aperte su Epic Games Store, e si prevede che saranno disponibili presto anche su altri store digitali, anche se non è ancora stata fornita una data in merito.

"Enotria: The Last Song" promette di essere un'esperienza coinvolgente e unica nel suo genere, combinando elementi iconici dei souls-like con un tocco italiano distintivo.

Non ci resta altro che aspettare di avere maggiori informazioni da parte di Jyamma Games e attendere di poter mettere le mani sulla versione definitiva di Enotria, sperando di trovarci di fronte a una sorpresa alla pari del recente Lies Of P.