Epic Games: giochi gratis PC del 4 febbraio, link download

Ci siamo, è giovedì e sono le ore 17:00; questo significa che è finalmente giunto il momento della settimana preferito per tutti coloro che voglio aggiungere alla propria ludoteca digitale un ennesimo gioco gratis. Questa opportunità continua a darcela il generosissimo Epic Games Store che, da quando è entrato in gamba tesa nel mercato degli store online sta regalando una valanga di titoli per PC.

Per questa settimana dovremo armarci di un buon equipaggiamento resistente, qualche pozione curativa e un paio di amici, perchè è il turno di riscattare gratuitamente For the King. Il titolo strategico sviluppato dai ragazzi di IronOak Games non si limita a richiedere ai giocatori una buona strategia per avanzare, ma grazie ai combattimenti a turni e ad una spolverata di roguelike, gli appassionati di questo genere sapranno trovare un titolo divertente e profondo in cui immergersi.

Il mondo di Fahrul vi attende, e potrete esplorarlo e scoprirne tutti i segrete sia da soli che in compagnia di un gruppo di avventurieri grazie alla coop sia online che locale. La rigiocabilità, inoltre, è senza limiti grazie a mappe, missioni, bottini ed eventi generati proceduralmente. Se non vedete l’ora di gettarvi in questa nuova avventura proposta dall’Epic Games Store, potete riscattare gratuitamente For the King cliccando a questo indirizzo.

Completamente a sopresa oggi è stato regalato anche un secondo gioco: Metro Last Light Redux. Si tratta della versione rimasterizzata e rivista del secondo amatissimo capitolo della saga videoludica di Metro. Potete riscattare questo secondo gioco gratis a questo indirizzo.

I due titoli che vi abbiamo segnalato in questo articolo sono i giochi gratis dell’Epic Games Store di questa settimana. L’appuntamento per un nuovo gioco gratis si rinnova a settimana prossima, quando l’Epic Games Store regalerà: Halcyon 6 Lightspeed Edition. Cosa ne pensate del nuovo gioco gratuito per PC proposto da Epic Games? Diteci la vostra con un commento nella sezione qua sotto.