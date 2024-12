Epic Games regalerà ben 16 giochi per le feste, il Natale nerd è salvo

La promozione natalizia annuale di Epic Games è iniziata, offrendo 16 giochi gratuiti durante il periodo in questione. L'azienda non ha ancora rivelato quali titoli saranno disponibili gratuitamente, ma promette "titoli assolutamente straordinari" nel post sul blog che la riguarda.

Negli anni precedenti, Epic ha regalato giochi di alto profilo come Destiny 2: Legacy Collection e Control, creando aspettative per sorprese di qualità anche quest'anno. La vendita include anche sconti su titoli a pagamento, come il 35% di sconto su Dragon Age: The Veilguard e Star Wars: Outlaws.

Come parte del programma Epic Rewards, gli utenti riceveranno il 10% di cashback sugli acquisti effettuati durante il periodo promozionale, un aumento rispetto al solito 5%. Questa iniziativa mira a incentivare gli acquisti e fidelizzare i clienti.

La vendita natalizia di Epic Games è iniziata il 12 dicembre alle 17:00 e terminerà alle 18:00 del 9 gennaio 2025, offrendo ai giocatori diverse settimane per approfittare delle offerte e reclamare i giochi gratuiti, che al momento però non sono ancora stati svelati (il sito stesso recita che verranno rivelati nel corso delle giornate promozionali).

Insomma, le promozioni natalizie come quella di Epic Games sono diventate un elemento fondamentale del panorama videoludico, influenzando non solo le strategie di marketing delle aziende, ma anche il comportamento dei consumatori e l'economia dell'intero settore.