Escape From Tarkov: Shroud condivide la configurazione di tasti che usa per giocare

In questo periodo Escape From Tarkov continua a macinare successo, e la community dell’FPS sviluppato da Battlestate Games sta vedendo una crescita costante, grazie soprattutto ai molti streamer che trasmettono il titolo su Twitch. Proprio uno degli streamer più importanti, Shroud, ha dedicato più di qualche attenzione al gioco dandogli quell’ulteriore spinta definitiva a renderlo uno dei giochi più seguiti e popolari del momento.

Shroud è uno degli streamer di FPS più apprezzati al mondo e attualmente si sta dilettando proprio su Escape From Tarkov appassionandosi fortemente al titolo solo di recente. Il ragazzo ha voluto condividere la sua configurazione dei tasti durante una diretta e, dal momento che ha così tanta esperienza con i titoli FPS, molti giocatori alle prime armi con un gioco del genere potrebbero prendere spunto.

Dall’immagine che ha condiviso Shroud possiamo notare come lo streamer utilizzi delle combinazioni più avanzate nell’uso di mouse e tastiera che si vanno a mescolate ad altri tasti predefiniti; come il tasto “G” per lanciare le granate selezionate o il sempre verde “R” per ricaricare l’arma che si sta utilizzando al momento.

Così come accade ad ogni altro giocatore, le combinazioni di tasti preferiti da Shroud sono soggetti a revisioni o modifiche nel momento in cui il meta di Escape From Tarkov vada ad alterarsi nel tempo, o se dovesse venire aggiunto qualcosa di nuovo. Proverete la configurazione dei tasti pubblicata da Shroud?