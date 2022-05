Settimana scorsa i ragazzi di Mediatonic avevano pre-annunciato l’arrivo di grosse e rivoluzionarie novità per quanto riguarda Fall Guys. Il folle battle royale ha saputo costruire una community folta, la quale ha subito speculato sulle possibili novità in arrivo nel gioco. Gli ultimi annunci sono arrivati giusto qualche ora fa, quando il team di sviluppo ha finalmente svelato l’arrivo del gioco su Xbox e Nintendo Switch, ma non solo.

I ragazzi di Mediatonic, infatti, hanno voluto annunciare anche che Fall Guys diventerà free-to-play. Questa notizia ha fatto piacere ad alcuni appassionati che ancora non si erano avvicinati al titolo. Questo importante cambiamento non avverrà subito però, ma soltanto con l’inizio di una nuova stagione 1, la quale darà il via a una seconda era per quello che è uno dei battle royale più assurdi e divertenti che si possono trovare sulla piazza.

La nuova stagione 1 di Fall Guys debutterà il prossimo 21 giugno, momento in cui il gioco diventerà finalmente free-to-play, ma le novità non terminano qui. È stato reso noto come la nuova stagione includerà una moltitudine di nuove sfide e ricompense, insieme a diversi importanti aggiornamenti al sistema di progressione del gioco. Questo annuncio è stato accompagnato anche da un nuovo trailer che potete visionare qua sotto.

Le novità in arrivo prossimamente in Fall Guys finiscono qui, anche se, a dirla tutta, ci sono diversi rumor che ventilano la possibilità dell’implementazione della funzionalità cross-play. Quest’ultima novità al momento non è ancora confermata, ma viene difficile credere che, prima o poi, il team vada ad aggiungere il cross-play al proprio gioco multiplayer online di punta.