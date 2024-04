Fallout: il successo è alle stelle, crasha il sito principale di mod per le troppe visite

L'enorme successo dello show televisivo di Fallout sta influenzando non solo l'intera serie, la quale sta ottenendo un incremento di popolarità su Steam, ma sta anche mettendo a dura prova uno dei più grandi siti al mondo di hosting di mod.

Nexus Mods ospita 48.000 mod di Fallout 4, scaricate complessivamente oltre 1,4 miliardi di volte, con l'ultimo RPG post-apocalittico di Bethesda che si posiziona come il terzo gioco più popolare sul sito - Fallout 4 e Skyrim, i due giganti di Bethesda, sono probabilmente i giochi più moddati in assoluto -. Anche se nel corso degli anni il numero totale di download si è stabilizzato, lo show di Fallout di Amazon sembra aver destabilizzato la situazione, con un aumento repentino dei giocatori e, di conseguenza, dei download delle mod, che mette sotto pressione Nexus.

"Stiamo ricevendo un traffico molto superiore al solito a causa della popolarità dello show televisivo di Fallout," scrive il responsabile della community di Nexus Mods, 'Pickysaurus'. "Abbiamo allocato risorse aggiuntive dove possibile e monitoriamo attentamente la disponibilità e le prestazioni su tutta la rete. Abbiamo personale pronto ad intervenire in caso di problemi. Tenete presente che questo traffico extra potrebbe causare un'esperienza utente degradata sul nostro sito web e sulle nostre applicazioni."

Secondo la pagina di stato di Nexus Mods, il sito principale sta attualmente subendo un'interruzione parziale, con una performance compromessa in diversi aspetti della rete, inclusi l'API, i forum e la distribuzione dei contenuti. In sostanza, se riscontrate lentezza nel caricamento del sito, nei download delle mod o se i forum sembrano meno reattivi del solito, la causa è l'enorme interesse suscitato da Fallout a seguito della serie tv.

L'esplosione di interesse verso i giochi di Fallout dopo lo show si è manifestata ovunque questa settimana, con tutti i giochi principali della serie che hanno accumulato complessivamente 270.000 giocatori su Steam solo nelle ultime 24 ore. Fallout 4, il gioco più popolare per le mod su Nexus, ha raggiunto un picco di 141.154 giocatori. È, quindi, comprensibile che Nexus stia lottando sotto il peso di così tante persone che vogliono moddare il gioco contemporaneamente.

Con l'aggiornamento per la next gen di Fallout 4 in arrivo tra pochi giorni, è probabile che vedremo questi numeri rimanere stabili o persino aumentare ulteriormente. Insomma, se siete uno dei migliaia di giocatori che stanno tornando a giocare a Fallout o che si avvicinano per la prima volta alla serie, potreste necessitare di un po' di pazienza per scaricare le mod che desiderate.