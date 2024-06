Far Cry 7 potrebbe avere una caratteristica molto richiesta

Ubisoft non ha ancora annunciato il nuovo capitolo della popolare serie Far Cry, ma secondo molti sarebbe previsto per l'autunno 2025. Anche se al momento i dettagli sono scarsi, una recente offerta di lavoro pubblicata dall'azienda suggerisce una significativa evoluzione nel gameplay: Far Cry 7 potrebbe introdurre l'opzione di giocare in terza persona.

L'indizio proviene da un annuncio per un animatore senior, dove si specifica la necessità di sviluppare sistemi di animazione sia in prima che in terza persona, incluse le tecniche di motion capture. Questo cambia notevolmente le aspettative, poiché finora la serie è stata famosa per essere uno sparatutto in prima persona, con solo brevi momenti in terza persona in Far Cry 6 (acquistabile su Amazon) durante certe sequenze animate.

L'aggiunta della modalità in terza persona potrebbe rispondere alle richieste di un ampio segmento di fan della serie e rappresenterebbe una novità rilevante, possibilmente necessaria per innovare la formula del gioco che in passato è stata criticata per la sua ripetitività. Ubisoft non ha ancora confermato ufficialmente questi dettagli, incluso l'annuncio stesso del gioco, nonostante le numerose speculazioni e informazioni trapelate.

Resta da vedere se questa possibile variazione sarà implementata nel prossimo capitolo di Far Cry, ma le informazioni attuali indicano un possibile interessante sviluppo nella direzione del gioco. Gli appassionati della serie dovrebbero tenere d'occhio gli annunci futuri per conferme ufficiali da parte di Ubisoft.