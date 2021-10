Far Cry 7 sarà una rivoluzione per il brand

Neanche il tempo che Far Cry 6 si diffonda tra i giocatori dopo essere uscito sul mercato nei giorni scorsi che subito c’è già chi pensa a Far Cry 7: gli stessi sviluppatori di Ubisoft. A quanto pare il nuovo gioco sparatutto open world è disseminato di indizi che puntano in questa direzione, e che lasciano presagire a un videogioco della saga innovativo.

Se ribellioni e guerriglia di Far Cry 6 non vi sembrano elementi davvero rivoluzionari, aspettate di conoscere le voci che stanno circolando in questi giorni riguardo Far Cry 7: il prossimo videogioco della saga potrebbe essere basato interamente sul multiplayer. Gli indizi derivano tutti dalla mappa di gioco del nuovo titolo di Ubisoft, la quale sarebbe disseminata di QR Code sospetti: alcuni di questi, infatti, permettono di accedere a un brevissimo teaser che suggerirebbe l’arrivo di un nuovo capitolo o di uno dei soliti spin-off della saga (come Far Cry Primal, per esempio) basato sul multiplayer. Potete osservare il teaser da questo video.

Ad aggiungere ulteriore materiale alle voci, una fonte anonima di Axios molto vicina agli studi di Ubisoft avrebbe riferito che gli sviluppatori starebbero cercando un approccio più orientato al multiplayer per il prossimo Far Cry 7. Ricordiamo, inoltre, che Jason Schreier, celebre reporter di Bloomberg considerato molto affidabile, durante l’E3 2021 negli scorsi mesi aveva già suggerito una svolta del franchise Far Cry. Potete ascoltare il suo commento da questo podcast: “Da quello che ho sentito, se ricordo bene, stanno puntando sul muoversi verso una direzione radicalmente diversa per questo Far Cry, dopo il 6“.

Mentre aspettiamo novità a riguardo, anche se sembrano ancora un po’ troppo premature, vi invitiamo a provare Far Cry 6 uscito la scorsa settimana su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Il nuovo episodio della saga porta i giocatori sull’isola di Yara, per guidare la rivolta contro il malvagio dittatore Anton Castillo, alias del famoso attore Giancarlo Espolito. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione, molto critica nei confronti della struttura di gioco della saga.