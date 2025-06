L'universo di Far Cry diventa molto più appetibile grazie a una massiccia campagna promozionale lanciata da Ubisoft sulla piattaforma Steam. La strategia del colosso francese punta a rendere disponibile l'intera saga a prezzi drasticamente ridotti, con tagli che raggiungono l'85% del prezzo originale per alcuni titoli storici della serie. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per i giocatori che desiderano esplorare per la prima volta o completare la collezione di uno dei franchise action più longevi del mercato.

L'offerta più consistente riguarda naturalmente il capitolo più recente della serie. Far Cry 6, disponibile in versione standard a 14,99 euro invece dei canonici 59,99 euro, beneficia di una riduzione del 75% che lo rende particolarmente appetibile. La proposta si estende anche alle edizioni premium: la Game of the Year Edition, che racchiude l'esperienza completa con tutti i contenuti aggiuntivi e i DLC post-lancio, può essere acquistata a 29,99 euro con lo stesso sconto percentuale applicato alla versione base.

La promozione abbraccia l'intera evoluzione storica del franchise, offrendo un viaggio attraverso le diverse ere creative della serie. Far Cry 5, accompagnato dalla sua espansione standalone New Dawn, viene proposto a 8,99 euro per singolo titolo, mentre un bundle dedicato permette di acquisire entrambi i giochi a 14,99 euro. Questa combinazione risulta particolarmente interessante considerando che i due titoli condividono ambientazione e continuità narrativa, offrendo un'esperienza complementare.

Il quarto capitolo della saga mantiene un prezzo competitivo di 5,99 euro per l'edizione standard, con uno sconto dell'80%, mentre la Gold Edition che include le espansioni raggiunge i 14,99 euro. Far Cry 3, spesso considerato il punto di svolta qualitativo della serie, è disponibile a soli 4,99 euro, rappresentando probabilmente il miglior rapporto qualità-prezzo dell'intera promozione.

Le proposte si estendono anche ai capitoli più sperimentali e alle origini della serie. Far Cry Primal, l'ambizioso esperimento ambientato nell'era preistorica, viene offerto a 12,49 euro, mentre i fondamentali Far Cry 1 e 2 sono disponibili ciascuno a 2,99 euro. Questi ultimi rappresentano un'occasione unica per comprendere le radici creative del franchise e osservare la sua evoluzione nel corso degli anni.

La finestra temporale per approfittare di queste condizioni vantaggiose si chiude il 26 giugno. L'iniziativa è solo una delle tante promozioni attive sulla piattaforma Steam, che include anche i saldi commemorativi per il 25° anniversario di Total War e le offerte estive di Electronic Arts.

La strategia promozionale di Ubisoft appare chiaramente orientata a rivitalizzare l'interesse verso una delle sue proprietà intellettuali più consolidate, offrendo un punto d'ingresso economicamente sostenibile per nuovi giocatori e l'opportunità di completare la collezione per i fan di lunga data. Sia mai che l'annuncio del nuovo capitolo della serie non sia vicino.