Farming Simulator 25: La tua avventura agricola inizia qui, approfitta dello sconto su Amazon!

Farming Simulator 25 è un titolo amato dagli appassionati del genere di agricoltura virtuale.

Farming Simulator 25, chi dovrebbe acquistarlo?

In Farming Simulator 25, vi troverete immersi in ambientazioni mozzafiato che spaziano da rigogliose risaie nell'Asia orientale a vaste praterie nordamericane, fino a verdi distese europee ricche di fiumi e laghi. Ogni luogo è stato progettato con cura per offrire un'esperienza di gioco unica, permettendovi di gestire una fattoria e costruire un vero e proprio impero agricolo.

Il gioco include oltre 400 macchinari autentici e strumenti di lavoro, provenienti da più di 150 marche agricole internazionali come John Deere, New Holland, Fendt, Massey Ferguson e molte altre. Grazie a questa varietà, potrete dedicarvi a coltivazioni, silvicoltura e allevamento utilizzando le attrezzature migliori sul mercato. Inoltre, avrete la possibilità di giocare sia in solitaria che in modalità multiplayer, condividendo l’esperienza con amici e altri appassionati.

Con il nuovo GIANTS Engine 10, Farming Simulator 25 offre un miglioramento tecnologico significativo, che include una grafica più dettagliata e meccaniche di gioco ancora più realistiche. L’attenzione ai dettagli e l'implementazione di nuove funzionalità vi permetteranno di immergervi completamente nel mondo agricolo virtuale.

Farming Simulator 25 per PC è adatto sia per giocare da soli che per condividere l'esperienza con amici e altri appassionati.

