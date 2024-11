Farming Simulator 25, quali sono le novità? Abbiamo parlato con GIANTS Software

Martin Rabl - Head of Marketing GIANTS Software

Assolutamente. Anche se il nostro obiettivo principale è creare una simulazione divertente, siamo entusiasti che abbia valore educativo. Il gioco introduce i giovani giocatori all'agricoltura, suscitando interesse per le carriere in ambito agricolo. Abbiamo sentito parlare di molti giocatori che hanno sviluppato la loro passione per l'agricoltura giocando al nostro gioco! Si può imparare molto - infatti, giocando a Farming Simulator 25, ho scoperto personalmente che è possibile raccogliere gli spinaci due volte in una stagione. Facendo un passo avanti, Farming Simulator è stato persino utilizzato in alcune scuole agricole come strumento didattico, aiutando gli studenti a comprendere i processi agricoli e le macchine reali.