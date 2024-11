Farming Simulator 25 è inarrestabile, vendite incredibili nella prima settimana

Il simulatore agricolo Farming Simulator 25 (acquistabile su Amazon) ha registrato un lancio record, vendendo 2 milioni di copie in tutto il mondo nella prima settimana di uscita. Il gioco, sviluppato da GIANTS Software, è stato pubblicato il 12 novembre per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Questo risultato segna un aumento del 30% rispetto al precedente record della serie, stabilito da Farming Simulator 22 nel 2021 con 1,5 milioni di copie vendute nello stesso periodo. Su Steam, la piattaforma di gioco per PC, Farming Simulator 25 ha raggiunto un picco di oltre 125.000 giocatori simultanei il giorno del lancio, salendo a 135.000 nel primo fine settimana.

Boris Stefan, responsabile del publishing di GIANTS Software, ha commentato: "Farming Simulator 25 segna il nostro lancio di maggior successo e dimostra che il nostro legame con la community è diventato ancora più forte. Il loro entusiasmo e supporto non solo è al centro del nostro successo, ma è anche la forza trainante del nostro continuo impegno nel fornire un'esperienza di farming senza pari e soddisfacente".

GIANTS Software ha anche annunciato che la serie Farming Simulator ha superato i 40 milioni di copie vendute in totale su PC, PlayStation e Xbox. Il gioco continuerà a ricevere aggiornamenti gratuiti, patch e nuovi contenuti, oltre a pacchetti e espansioni a pagamento.

Gli sviluppatori hanno in programma di rilasciare regolarmente nuovi contenuti creati dalla community attraverso il sistema di mod ufficiale in-game. È già disponibile un Season Pass per il primo anno, che includerà tre pacchetti ufficiali e una grande espansione.

Farming Simulator 25 si conferma così come un fenomeno di massa nel panorama dei videogiochi di simulazione, con una base di fan appassionati e in continua crescita. Il successo del lancio pone solide basi per il futuro sviluppo e supporto del gioco nei prossimi mesi.