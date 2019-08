FIFA 20, un leak svela i contenuti della demo

Un leak ha finalmente svelato i possibili contenuti dell'attesissima demo di FIFA 20 attesa per il prossimo 12 settembre.

Uno degli appuntamenti videoludici annuali più attesi da molti giocatori è sicuramente quello relativo all’immancabile capitolo della serie sportiva di EA. Così come ogni anno anche questo 2019 si comporterà allo stesso modo, con FIFA 20 pronta a prendersi le classifiche di vendita a partire dal prossimo 27 settembre 2019.

A poco meno di un mese dal lancio è però emersa un’indiscrezione che svela finalmente i contenuti dell’attesissima demo. Tale leak riporta infatti, oltre alla data d’uscita di tale prova, il 12 settembre, anche l’elenco di tutte le squadre in essa presenti. Un ventaglio di scelta assolutamente non indifferente, con alcuni team di primissima fascia. Il campionato italiano, purtroppo, è però rappresentato solamente dalla Roma.

Ecco le squadre giocabili nella demo secondo l’indiscrezione:

Liverpool

Real Madrid

Borussia Dortmund

Manchester City

PSG

Roma

Atletico Madrid

Club America

Los Angeles FC

Vissel Kobe

Vi invitiamo ovviamente a prendere con le pinze tale notizia in quanto, sebbene decisamente verosimile, è pur sempre proveniente da un leak.

Anche quest’anno la celebre serie sportiva promette di fare incetta di vendite. FIFA 20, come riporta infatti la nostra anteprima: “nonostante attualmente le novità sembrano poche, il gioco riesce sempre a divertire e a raggiungere l’obiettivo, oltre a questo le diverse nuove caratteristiche ci sembrano molto interessanti, in particolar modo il Volta Football che ancora non abbiamo provato ma che sembra davvero molto promettente.”

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti dei contenuti emersi dal leak? Avrete bisogno di provare la demo o avete già deciso di acquistare comunque anche quest’anno il titolo sportivo di EA? Fateci sapere i vostri piani direttamente nei commenti!