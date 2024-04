The Boys 4: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

Una delle serie tv più amate tra quelle prodotte da Amazon Prime Video è, senza dubbio, The Boys. Se non vedete l'ora di vedere la 4a stagione e volete saperne di più siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi spiegheremo di cosa parlerà, quando uscirà e dove potrete vederla. Buona lettura!

The Boys 4, quando esce?

La stagione 4 di “The Boys” è prevista per il 13 giugno 2024. Per quanto riguarda la distribuzione degli episodi, al momento non si hanno informazioni. Tuttavia, nelle stagioni precedenti, Amazon Prime Video ha adottato un modello misto, rilasciando alcuni episodi tutti insieme e poi passando a un rilascio settimanale; potrebbe, dunque, essere possibile che seguano un approccio simile anche per la stagione 4.

The Boys 4, di cosa parla?

La stagione 4 di The Boys riprenderà solo pochi giorni dopo gli eventi del finale di "Gen V", con Homelander che ha orchestrato il caos nel campus per presentare Cate e Sam come eroi. Tuttavia, il finale ha anche mostrato Billy Butcher scoprire il laboratorio dove è stato fabbricato il Supe Virus. Butcher, che ha solo pochi mesi di vita a causa del Compound V che ha assunto, ha perso il figlio di Becca e la sua posizione di leader dei The Boys.

Con il mondo sull'orlo del baratro e Victoria Neuman sempre più vicina alla Casa Bianca sotto l'influenza di Homelander, i membri dei The Boys dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Inoltre, Homelander sarà processato per aver ucciso un civile alla luce del giorno. La tensione, dunque, è alle stelle mentre i protagonisti si trovano di fronte a una minaccia sempre più imminente e alle conseguenze dei loro passati segreti e delle loro azioni.

The Boys 4, dove vederla?

Esattamente come le precedenti stagioni, anche The Boys 4 sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete già abbonati al servizio Prime, potrete accedere alla piattaforma di streaming con le vostre credenziali Amazon (vi ricordiamo che potete usufruire di Prime Video tramite il web, le app per iOS, Android e Windows, e su smart TV).

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, la sua uscita rappresenterà il momento ideale per farlo, in quanto potrete godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo arco di tempo avrete accesso non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento, tra cui la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading.

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni

Quanto costa l'abbonamento ad Amazon Prime Video?

Attualmente Amazon Prime Video è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, il quale ha un costo mensile di soli 4,99€ o annuale di 49,99€. Tuttavia, a partire dal 9 aprile 2024, sono state introdotte alcune modifiche ai piani di abbonamento in Italia sia per i nuovi abbonati sia per coloro che sono già clienti.

Piano Standard con pubblicità : nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari.

: nel piano standard, i contenuti includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari. Piano senza pubblicità: se preferite guardare i contenuti senza alcuna pubblicità, potrete optare per il piano senza pubblicità. In questo caso, il costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento base sarà di 1,99€ al mese. Questo vi permetterà di godervi i film e le serie TV senza interruzioni pubblicitarie.

Sta a voi, dunque, decidere per quale piano optare anche se siete già abbonati ad Amazon Prime, ma in ogni caso rimane valida la prova gratuita di 30 giorni se non siete ancora clienti.