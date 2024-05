Fallout su Excel: il gioco da giocare se vi annoiate in ufficio

Nell'universo infinito delle possibilità che offre il software di foglio di calcolo Excel, un appassionato di videogiochi ha brillantemente trasformato quello che molti considerano un mero strumento di lavoro in un'avventura post-apocalittica ispirata alla celebre serie di videogiochi Fallout. La creatività dietro questa iniziativa dimostra come, anche nelle piattaforme più insospettabili, nascano progetti che uniscono passione per i videogiochi e ingegnosità tecnologica.

L'idea nasce dal desiderio di portare l'intrattenimento videoludico all'interno dell'ambiente lavorativo, sfruttando un'applicazione altrimenti dedicata a funzioni aziendali e di calcolo. Il creatore di questo progetto, noto online come Dynamic Pear, ha saputo trasferire l'essenza di Fallout in un ambiente completamente diverso da quello a cui i giocatori sono abituati.

La storia del gioco ci porta nell'anno 145 della seconda era, in un mondo dove la vita come la conoscevamo è stata completamente cancellata dalle bombe nucleari. Il giocatore si trova a vagare nelle desolate lande di Mercer, pronte a essere esplorate. L'obiettivo è quello di immergersi in un'avventura che promette di essere tanto unica quanto familiare per i fan di Fallout.

Il gameplay si divide in due componenti principali: la navigazione e l'esplorazione di varie aree attraverso una mappa e i combattimenti contro nemici assortiti. Il tutto è stato meticolosamente implementato all'interno di Excel, creando una dinamica di gioco inusuale ma funzionale. Anche se può sembrare strano pensare a Excel come a una piattaforma di gioco, Dynamic Pear dimostra che con un po' di creatività è possibile trasformare anche il più monotono dei software in una fonte di divertimento.

Per coloro che sono curiosi di esplorare questa creazione, Dynamic Pear ha messo a disposizione un tutorial su come utilizzare il gioco, oltre a fornire approfondimenti sul processo di sviluppo attraverso il suo sito web. Qui gli interessati possono trovare anche il link per scaricare il gioco e iniziare la propria avventura nelle rovine post-nucleari di Mercer.

La scelta di Fallout come fonte di ispirazione non è casuale. La serie di videogiochi, nata nel 1997, ha attraversato decenni diventando un vero e proprio cult tra gli appassionati di fantascienza e di storie post-apocalittiche. Fallout è noto per la sua profonda narrativa, ambientazioni ricche di dettagli e un immenso mondo aperto esplorabile. La trasposizione di questi elementi in Excel rappresenta un interessante esperimento di come concetti ludici tradizionali possano essere reinterpretati in contesti sorprendenti.

Questo progetto arriva in un momento in cui l'interesse per la serie Fallout si è rinnovato, grazie anche alla recente serie TV prodotta da Amazon Prime Video che ha riacceso i riflettori sulla saga.