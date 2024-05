Tesla mostra il suo robot umanoide al lavoro in fabbrica (video)

Tesla ha condiviso un video in cui mostra il robot umanoide Optimus mentre inserisce con precisione le celle delle batterie in un vassoio. Grazie a una rete neurale, Optimus interpreta le riprese delle telecamere e i dati dei sensori, consentendo movimenti articolari molto precisi. Diversi robot Optimus sono attualmente distribuiti nelle fabbriche di Tesla, dove vengono sottoposti a test quotidiani e perfezionati per compiti reali.

La presenza di questi robot nelle linee di produzione evidenzia l'impegno di Tesla nell'implementare tecnologie innovative per migliorare la sua catena di produzione. Il CEO Elon Musk ha anticipato che Optimus sarà in grado di completare compiti "utili" in fabbrica entro la fine dell'anno. Questo indica la rapida evoluzione delle capacità dei robot e la loro crescente importanza nel settore manifatturiero.

Tesla mira a utilizzare i robot Optimus nei propri impianti entro la fine del 2024. Questo obiettivo ambizioso sottolinea l'urgenza dell'azienda nel migliorare l'efficienza della produzione e raggiungere una maggiore scala di produzione per soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici. Inoltre, Tesla ha anche l'obiettivo di vendere i robot Optimus a clienti esterni entro la fine del 2025. Questa mossa potrebbe aprire nuove opportunità di business per l'azienda, consentendole di diversificare le sue entrate e ampliare la sua influenza nel settore della robotica industriale.

Questi sviluppi segnano un passo significativo verso l'automazione avanzata nella produzione di veicoli elettrici. L'introduzione di robot come Optimus potrebbe rivoluzionare il settore automobilistico, migliorando l'efficienza e riducendo i costi di produzione.