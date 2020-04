Fifa 20: un torneo di beneficenza per la lotta contro il Coronavirus

Electronic Arts ha radunato un nutrito gruppo di giocatori di calcio, professionisti veri del pallone, per l’organizzazione di uno specialissimo torneo su Fifa 20. L’evento é parte integrante della campagna Stato Home, Play Together, avrà inizio il 15 Aprile e troverà fine il 19 Aprile, ma ciò che è piú importante sottolineare é che i proventi andranno in beneficenza. Saranno presenti giocatori dei club piú importanti: taluni del Chelsea, altri della Roma, Real Madrid, Ajax e Liverpool.

Nessuna menzione da parte di Electronic Arts sui calciatori bianconeri di territorio italico: i giocatori della Juventus, per intenderci. La squadra degli Agnelli si é dimostrata molto attiva sul versante beneficenza, ma per sapere se in effetti un rappresentante del Piemonte Calcio sarà presente o meno, dovremo aspettare che esca la lista completa dei partecipanti. Come parte del torneo per professionisti e come parte della campagna Stay Home, Play Together (che tra l’altro include, oltre Fifa 20, anche altri titoli EA come Apex Legends e Madden), Electronic Arts donerà 1 milione al Global Givings’ Coronavirus Relief Fund. Ovviamente, il torneo permetterà ai viewer di poter donare in diversi modi.

Non è la prima volta che i calciatori professionisti vengono incaricati di giocare ai videogame al posto di calcare i campi in erba, difatti a fine marzo 2020 una squadra di League 2 inglese ha organizzato una competizione per aiutare a raccogliere fondi per aiutare i club colpiti dal corona virus. Stay Home, Play Together è in sostanza una serie di eventi per promuovere la sensibilizzazione dell’emergenza COVID-19 che vedrà coinvolti tutti i giocatori del mondo ludico. Per continuare a conoscere gli aggiornamenti in tempo reale da parte di EA, assicuratevi di seguire il loro profilo Twitter ufficiale.

Sembra proprio che questa situazione di quasi totale distopia stia facendo ravvivare la fiamma delle buone azioni: non potevamo chiedere di meglio ad una delle case di sviluppo preferite.