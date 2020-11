FIFA 21: Ibrahimovic contro EA, non vuole essere presente nel gioco

Anno dopo anno FIFA si espande sempre più, proponendo agli appassionati del calcio virtuale tutta una serie di campionati e competizioni provenienti da tutto il mondo. Il numero di squadre e di campioni presenti in FIFA 21 sono innumerevoli, ma sembra che non tutte le controparti reali siano felici di essere presenti nella trasposizione virtuale dello sport più seguito al mondo. Uno di questi è Zlatan Ibrahimovic, centravanti dell’A.C. Milan.

A sorpresa l’attaccante svedese ha pubblicato sul proprio account Twitter alcune dichiarazioni decisamente inaspettate. Quello che si chiede Ibrahimovic è chi abbia dato il permesso a EA Sports di inserirlo in via ufficiale all’interno del nuovo FIFA 21. Effettivamente, Zlatan Imbrahimovic è ben presente nella formazione del Milan all’interno del gioco calcistico, e le fattezze sono esattamente quelle del giocatore reale.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020