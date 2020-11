FIFA 21: Beckham torna in FUT e Volta Football, ecco come averlo

FIFA 21 è ormai stato rilasciato da diverse settimane non convincendo pienamente pubblico e critica. Nonostante alcuni problemi, la modalità FUT che abbiamo potuto conoscere negli anni, riesce comunque a tenere incollati allo schermo milioni di giocatori in tutto il mondo. L’idea di collezionare delle carte rappresentanti i nostri idoli calcistici è sempre stata una idea geniale, ancora meglio reinserire vecchie glorie come Maradona, Shevchenko e tanti altri ancora.

Annunciato con un trailer, che vi lasceremo proprio qui di seguito, Eletronic Arts ha dato il benvenuto al ritorno in Ultimate Team e Volta Football di David Beckham, ex centrocampista ed attuale vicepresidente dell’Inter Miami. Per ottenere l’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan vi basterà giocare tutte e due le modalità almeno una volta, l’oggetto, che ricordiamo essere non scambiabile, vi verrà consegnato a partire dal prossimo 15 dicembre. L’iniziativa è valida per tutte le versioni di FIFA 21, tranne per la Legacy Edition di Nintendo Switch. Nel caso doveste ottenere Beckham nella vostra versione PS4 o Xbox One, ricordiamo inoltre che potrà essere trasferito sulle console next gen.

Un altro lodevole omaggio, apprezzato dallo stesso David Beckham sul suo profilo Instagram, è il fatto che tornerà ad essere il volto di FIFA. Già stato nel lontano 1998, Electronic Arts ha voluto inserirlo nella copertina di FIFA 21 per le console di ultima generazione. Il lancio della nuova edizione è previsto per il 4 dicembre per PS5 e Xbox Series X/S. Insomma, se siete fan di uno dei calciatori che ha segnato la storia delle Premier League e non solo, questa è l’edizione che fa per voi.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a FIFA 21? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo calcistico più famoso di tutti i tempi.