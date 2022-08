In un gioco di calcio o meglio, in un qualsiasi simulatore sportivo, molto spesso mancano dei piccoli tocchi di colore che contribuiscono ad aggiungere realismo all’esperienza generale. Non fa eccezione FIFA 23: il nuovo capitolo del franchise di casa EA Sports si prepara, con la nuova edizione, a dare spazio a una serie di migliorie generali decisamente interessanti, che aggiungeranno un po’ di immersività a quella già presente.

Partiamo dal comparto tecnico: FIFA 23 sarà dotato di un nuovo sistema di audio, che vi permetterà di entrare in contatto con tutta la tensione presente prima delle grandi partite. Questo sarà dovuto grazie a una nuova serie di cut scene, che riprenderanno i tifosi in marcia verso lo stadio, delle inquadrature del campo e della preparazione dei giocatori, così come degli operatori TV. Questa nuova feature è stata presentata in un lungo trailer, chiamato Matchday Experience e che sarà presente appunto in tutti i grandi match, come le finali di coppa oppure le lotte per il vertice della classifica.

per quanto riguarda invece i dettagli tecnici, il nuovo simulatore calcistico di casa Electronic Arts si doterà di una serie di miglioramenti ben graditi da tutti. Il campo sarà più realistico a livello visivo ed è stata inserita la realtà aumentata nei replay, esattamente come avviene nella vita reale, con i dati relativi ad alcune azioni come la velocità di un tiro e la distanza del giocatore (o giocatrice). Tutti i miglioramenti sono disponibili nel video che trovate poco più in basso.

FIFA 23 debutterà il 30 settembre 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Per la prima volta in assoluto, inoltre, nella modalità Ultimate Team sarà possibile utilizzare anche le calciatrici. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.