Avevamo promesso un maggior dettaglio per quanto riguarda il nostro viaggio all’interno di Fifa 23 ed eccoci qui, con la promessa mantenuta. Quest’oggi parliamo della modalità Carriera che, dopo le novità che abbiamo elencato nel nostro articolo introduttivo, ci permette di iniziare a delineare il cammino attraverso le modalità che quest’anno Eletronic Arts ha voluto ritoccare, per un sempre migliore aggiornamento. Ricordiamo, tra l’altro, che questo capitolo della serie segnerà anche la fine della collaborazione con Fifa, il che lascerà aperte a numerose strade e possibilità, in attesa di maggiori novità.

Il comportamento di un calciatore

Fifa 23 ha deciso di proporre un nuovo modo di giocare la carriera, con l’aggiunta per la prima volta di un sistema di personalità che vi permetterà di entrare nel miglior modo possibile nella definizione del carattere del vostro giocatore. Non si tratterà solo di gestire solo le azioni in campo, ma anche ciò che succede al di fuori del rettangolo verde, perché i rapporti con i vostri compagni, la stampa, con l’allenatore saranno fondamentali. Ecco perché nella carriera giocatore sarà possibile scegliere se andare a far visita al compagno di squadra infortunato oppure lasciarlo stare, a soffrire in solitaria mentre voi vi concentrerete su altri aspetti.

Tra questi magari un investimento da fare con il vostro ingaggio, piuttosto che tenere i soldi fermi in banca, o anche acquistare un’auto sportiva e così via. Azioni che serviranno a definire la vostra personalità, fondamentale per quello che poi accadrà in campo e arrivando a un livello di personalizzazione che vi permetterà di avere sempre una carriera diversa da quelle degli altri giocatori, perché inficiata da determinate scelte compiute di volta in volta. Quasi come se fossimo in un contesto narrativo con una serie di bivi narrativi.

Per quanto riguarda, invece, la modalità manager avrete la possibilità di avere una personalizzazione maggiore dei trasferimenti. Grazie all’analista del mercato arriverete ad avere un nuovo sistema di feedback che vi permetterà di seguire meglio l’impatto dei vostri acquisti e delle vendite per valutare l’influenza avuta sul club. Così capirete se avete fatto un buon affare o se l’acquisto di quel terminato giocatore ha inficiato sulla direzione della vostra carriera. Per quanto possa sembrare un’aggiunta statistica interessante siamo un po’ scettici sulla reale innovazione che potrebbe portare questa aggiunta al contesto ludico, ma Fifa 23 ha provato ad aumentare il tasso di personalizzazione con la possibilità di gestire i nomi più famosi del calcio nella modalità Carriera. Pep Guardiola, Antonio Conte, Thomas Tuchel e tanti altri ancora potranno essere personalizzati nell’aspetto, nel club e nella squadra, così da poterli impersonare come se foste voi.

La carriera nelle nostre mani

Passando, invece, alla parte giocata, la Carriera di Fifa 23 vi permette di vivere la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga, LaLiga Santander e molte altre competizioni nazionali, sfruttando tra l’altro un menù che anche quest’anno si è rinnovato per potere più informazioni in primo piano: tra queste gli impegni, gli allenamenti, i trasferimenti e quant’altro. Tra l’altro per permettervi di avere pieno controllo su ciò che succede durante la partita avrete la possibilità di gestire i momenti chiave, prendendo il controllo in ogni partita e cambiando le sorti della vostra carriera.

Si tratta di un’evoluzione rispetto alla partita simulata che era stata introdotta due anni fa e che vi permette di intervenire per sopperire a una gestione malsana della gara da parte della IA. Il tutto sarà gestito tramite un sistema che andrà a valutare le squadre in maniera singola e terrà conto dei punti di forza e dei punti deboli in base alle statistiche dei giocatori e della loro forma in quel momento, il tutto per determinarne la condizione fisica. Verrà fatto un calcolo che si avvicina alla oramai famosa formula degli expected goal (xG) all’interno dei 90 minuti e in base a questo verrà costruita un’azione di highlights, durante i quali poter intervenire: che siano essi difensivi od offensivi.

Fifa 23 ha lavorato per far sì che i momenti chiave possano essere tanti e diversi, così da evitare un effetto ripetitivo e a lungo andare noioso. Pad alla mano sarà necessario comprendere quanto questa aggiunta possa essere effettivamente importante e di rilievo per poter arrivare a dire che la simulazione della partita abbia assunto una nuova forma. L’obiettivo finale va da sé essere quello di tenere tutti concentrati sulla partita, per evitare che i manager possano lasciare la partita andare in simulazione e dimenticarsi del controller, allontanandosi dalla console.

Questa feature verrà introdotta ovviamente anche nella carriera giocatore, nella quale dovrete decidere se controllare l’intera squadra o se il solo giocatore, come nei precedenti capitoli di Fifa: a questo punto trovandovi nel pieno comando del team potrete intervenire nei momenti salienti in cui l’atleta è coinvolto, risolvendo automaticamente tutti gli altri, non essendo voi chiamati in causa. SE nel caso in cui foste un attaccante, quindi, non vi troverete mai, a meno che non siate in fase di copertura su un calcio d’angolo o un calcio di punizione, a intervenire durante un momento saliente.

Insomma la modalità Carriera di Fifa 23 ha provato, anche quest’anno, ad aggiungere qualche modifica che rendesse meno ripetitiva la proposta. L’obiettivo è rendere meno statica una modalità che dovrà lottare per farsi spazio nel mondo di Fifa Ultimate Team e provare a ritagliarsi un po’ di rispetto nella modalità offline. Sarà da capire fino in fondo se i Momenti Chiave sapranno essere in grado di supportare questo peso e spingere la Carriera a una nuova fase dell’oro. Intanto vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti, durante i quali vi racconteremo di Volta, Pro Club e chiuderemo con l’attesissimo FUT.