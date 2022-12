Final Fantasy 16 ha ricevuto il proprio rating da parte dell’ESRB, ed è stato etichettato come un videogioco mirato a un pubblico specificamente adulto. Questa scelta è stata giustificata dalla presenza, in game, di seni e natiche parzialmente esposti e dalla violenza generale della sua trama. Una faccenda, quindi, connessa sia all’estetica del mondo di gioco che ai suoi cruenti sviluppi narrativi.

In realtà, attualmente parlando, non conosciamo ancora nel dettaglio quella che sarà la narrazione di Final Fantasy 16. Oltre alla sua data d’uscita e alla durata complessiva della campagna principale, la nuova fatica di Square Enix aleggia ancora nel mistero.

Nuove informazioni condivise da gamesradar.com, però, ci hanno confermato il rating ufficiale di questo videogioco, stabilito direttamente dall’ESRB (ente di classificazione per i prodotti videoludici in America) con la lettera “M”. Questa sta a significare che il titolo è indirizzato a un pubblico maturo, quindi maggiorenne.

In questi giorni si è parlato parecchio della violenza generale e senza troppi filtri all’interno di Final Fantasy 16. Le ultime rivelazioni in termini di pegi, però, hanno toccato altri argomenti interni a quest’avventura, per giustificare l’attuale età indicata. Nel giustificare l’attuale classificazione si fa menzione, oltre che alla brutalità in fase di combattimento, anche ad alcune scene sessualmente allusive, a suoni provenienti da posti specifici come “bordelli” e a “seni e natiche liberamente esposti”.

Per adesso non possiamo né confermare e né smentire queste nuove informazioni e dichiarazioni sul gioco. Non ci resta dunque che attendere nuovi dettagli e la sua uscita sugli scaffali per capire, in prima persona, su cosa abbiano basato il proprio giudizio.