A giugno 2020, Sony presentava ufficialmente PlayStation 5. La presentazione della console era stata condita da diversi giochi inediti, tra cui Stray e Final Fantasy 16, con Square Enix capace di monopolizzare tutta quanta l’attenzione dei giocatori. A distanza di oltre due anni, finalmente, il publisher e sviluppatore nipponico ne ha annunciato la data di uscita, placando così le richieste dei fan desiderosi da diverso tempo di conoscere quando potranno mettere le loro mani sul gioco.

Per svelare la release date di Final Fantasy 16, Square Enix ha scelto il palco dei The Game Awards 2022. Una scelta condivisa anche da altri team di sviluppo ed editori, come Blizzard Entertainment per Diablo e FromSoftware per il nuovo Armored Core. L’annuncio della data di uscita dell’ultimo gioco della serie è stato inoltre accompagnato da un nuovo trailer, presentato da Naoki Yoshida, director del titolo.

Il filmato, disponibile poco più in basso, si chiama Revenge e svela appunto la release date di Final Fantasy 16, fissata per il 22 giugno 2023. Dal trailer emerge anche quello che sarà il periodo di esclusività del gioco: il titolo resterà disponibile solamente su PlayStation 5 fino al 31.12.2023, quindi una classica esclusiva temporale di circa sei mesi. Non è chiaro se il gioco potrà debuttare anche su Xbox come il precedente quindicesimo capitolo oppure se il termine dell’esclusività vorrà dire poter avere il videogioco solamente su PC. Maggiori dettagli emergeranno solamente nel corso dei prossimi mesi.

L’annuncio di Final Fantasy 16 ha concluso la serata dei The Game Awards 2022, sicuramente molto ricca di giochi interessanti. Se vi siete persi qualche annuncio o volete rivivere l’intera nottata, vi invitiamo a consultare il nostro report, che potete a trovare a questo indirizzo con tutti i giochi presentati. Se invece vi interessano i premiati, allora vi invitiamo a visitare questo link. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.