Giusto la scorsa settimana Square Enix è tornata a parlare di Final Fantasy 16, svelandoci una marea di novità e dettagli su quello che dobbiamo aspettarci dal nuovo titolo principale della saga. Le recenti informazioni hanno reso ancora più interessante il progetto in arrivo l’anno prossimo, ma ora è il turno di Sony anticipare qualche importante dettaglio sul gioco. Nello specifico un nuovo spot ci ha permesso di capire meglio quanto durerà l’esclusività temporale del nuovo Final Fantasy 16 su console PlayStation 5.

Quest’ultima anticipazione ci arriva direttamente da Sony, la quale ha pubblicato poco fa un nuovo trailer dedicato alla propria piattaforma da gioco PlayStation 5. La console di ultima generazione Sony è sul mercato da quasi due anni, e mai come in questo periodo gli appassionati del marchio PlayStation hanno così tante esperienze diverse da giocare. Nello spot, infatti, sono diversi i videogiochi che vengono mostrati e tra questi fa capolino anche Final Fantasy 16.

Sebbene il sedicesimo capitolo principale di Final Fantasy non vedrà la luce prima della prossima estate, sembra che Sony abbia voluto inserire in questo spot un nuovo dettaglio molto interessante non solo per gli utenti PlayStation. Nei pochi secondi in cui si vede Final Fantasy 16 in azione possiamo notare una scritta in basso, la quale ci informa che l’esclusività temporale PS5 del prossimo capitolo della saga di Square Enix durerà 6 mesi.

According to a new PlayStation 5 video, Final Fantasy XVI is PS5 exclusive for at least 6 months https://t.co/3mHCrGiXzS pic.twitter.com/ygkK0s9Dq7 — Wario64 (@Wario64) November 7, 2022

Un’informazione che fino ad oggi non era ancora stata chiarita, e che ci permette di guardare al lancio del nuovo Final Fantasy 16 con occhi diversi, soprattutto per chi non possiede ancora una console PS5 e non ha ancora intenzione di acquistarne una al momento. Sei mesi sono parecchio tempo per come si evolve il settore videoludico, ma se il tutto dovesse venire confermato anche nei pressi del lancio del gioco non sarebbe poi un’esclusività temporale estremamente lunga.