Final Fantasy 7 Remake, ecco fino a dove arriverà il primo episodio

Il producer di Final Fantasy 7 Remake ha finalmente svelato fino a dove arriverà la narrazione del primo episodio della serie.

Uno dei titoli che più ha colpito l’intera community videoludica in questa calda kermesse di Los Angeles appena conclusasi è sicuramente Final Fantasy 7 Remake. Dopo anni di estenuante attesa è infatti stata finalmente svelata al pubblico la data di lancio del primo episodio di questo ambiziosissimo progetto. I fan del settimo episodio della celebre saga potranno infatti giocare al primo appuntamento di questo remake a partire dal prossimo 3 Marzo 2020.

Come in molti già sapranno, infatti, Final Fantasy 7 Remake sarà diviso in diversi episodi, di cui è stata annunciata la data di lancio solamente del primo. La domanda che quindi attanaglia la community è principalmente una: fino a dove arriveranno le vicende narrate da questo primo attesissimo capitolo? A svelarlo è stato Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake.

Kitase, attraverso dei post su Twitter in giapponese poi tradotti da degli utenti di Reddit, ha infatti finalmente rivelato fino a che punto dell’epopea giungerà il primo episodio.

“Nello sviluppare il remake abbiamo innanzitutto enfatizzato Midgar, che simbolizza più di ogni altra location il setting del Final Fantasy 7 originale. Abbiamo ridisegnato completamente la struttura interna di Midgar e introdotto nuovi episodi con un focus particolare alla vita di tutti giorni degli abitanti della città. Per orchestrare tutto quello che succede fino alla fuga da Midgar abbiamo riempito l’enorme capacità di due Blu-ray disc, capacità che riteniamo sufficiente per rappresentare tutte queste vicende.”

Il primo attesissimo capitolo di Final Fantasy 7 Remake arriverà quindi fino alla fuga da Midgar. Kitase ha inoltre affermato: “Abbiamo inoltre ottimizzato la crescita dei personaggi e il piazzamento dei vari boss all’interno del gioco. Abbiamo ricostruito il tutto per sembrare un titolo stand-alone e pensiamo che ci siano abbastanza cose da fare e scoprire all’interno di questo remake. Avevamo previsto di sviluppare Final Fantasy 7 Remake in diversi titoli singoli e speriamo possiate essere entusiasti del primo di essi, in uscita il prossimo 3 Marzo 2020.”

Che ne pensate delle dichiarazioni di Kitase, il setting ricoperto dal primo episodio è secondo voi sufficiente? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!