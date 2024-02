Final Fantasy VII Rebirth: posso giocarlo senza aver giocato il Remake?

Final Fantasy VII Rebirth è il seguito diretto di Final Fantasy VII Remake (trovate qui la nostra recensione) e si pone come il secondo capitolo di una trilogia di produzioni pensata per riproporre, espandere e, sotto alcuni aspetti, rivisitare la storia del Final Fantasy VII originale, uscito oramai nel lontano 1997, ma ancora disponibile su tutte le console, e su PC, tramite gli store digitali.

Per quanto Square Enix abbia più volte ribadito che Final Fantasy VII Rebirth sia un titolo fruibile tranquillamente anche senza aver giocato il predecessore, moltissimi aspetti della trama potrebbero risultare confusi, o addirittura privi di senso, se non si è giocato al precedente capitolo.

Difatti, nel menù principale del gioco, così come nella demo recentemente rilasciata sul PSN, Square Enix ha inserito un filmato riassuntivo che racconta, in linea di massima, cosa sia accaduto nel precedente capitolo, non coprendo ovviamente tutte le sfumature di una trama ben più articolata di quella presentata nel breve video riassuntivo.

Bisogna sempre tenere a mente che Final Fantasy VII, originariamente, era un gioco unico suddiviso in tre dischi. Per quanto Square Enix, per motivi più che ovvi, abbia dichiarato che si può fruire di Final Fantasy VII Rebirth anche senza aver giocato Remake, risulta ovvio che l’esperienza finale sarà analoga a quella dell’iniziare un nuovo libro cominciandolo a leggere dal terzo capitolo.

A riprova di questo importante dettaglio, la stessa Square Enix ha rilasciato, purtroppo solo in versione digitale, un Dual Pack dove, allo stesso prezzo di Final Fantasy VII Rebirth, viene fondamentalmente regalato anche Final Fantasy Remake, e il suo DLC Intermission, in maniera tale da fornire ai giocatori un’esperienza completa e priva di “buchi di trama”.

Se tutto questo non bastasse a farvi comprendere quanto sia importante aver giocato Remake prima di Rebirth, sappiate che recentemente Square Enix ha aggiornato proprio il precedente capitolo, uscito oramai nel 2020, per correggere alcune scelte di design, e alcune linee di dialogo, per amalgamare meglio i contenuti con Final Fantasy VII Rebirth.

