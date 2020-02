Final Fantasy 7 Remake: pubblicato il filmato d’apertura

Tanto si è detto di questo Final Fantasy 7 Remake e tanto si potrà dire in futuro sino a quando non potremmo metterci mano sul, si presume, primo capitolo di un progetto che ha generato senza dubbio sentimenti decisamente variegati. Se da prima la nostalgia ne fa da padrona, la realtà dei fatti porta sempre una cauta seppur trepidante attesa. Il titolo Action RPG sviluppato e pubblicato da Square-Enix è stato rinviato al 10 aprile 2020 generando non poco malumore, ma il tempo passa e la data si avvicina.

Qui sotto possiamo vedere quindi il filmato d’apertura pubblicato da Square-Enix. Si tratta a tutti gli effetti di un video in computer grafica che ci presenta la nuova Midgar in tutto il suo splendore aggiungendo una introduzione incentrata sulla città e sui suoi abitanti. Possiamo notare quanto la povertà sia palpabile, con bambini che giocano a pallone sotto al famoso Reattore Mako e di quanto questo provochi disastri naturali di ogni tipo.

Il filmato ci lascia ovviamente senza parole e possiamo vedere che la resa grafica rende davvero giustizia a questo capolavoro. Il gioco come detto prima presenta tematiche che mai come oggi possiamo dire attuali, considerando che il gioco originale uscì nel 1997. Il dualismo tecnologia e natura mai come in questo gioco viene reso alla perfezione, potremmo vivere queste avventure in una città quasi reale che sfrutta senza scrupoli l’energia del pianeta con conseguenze che si riveleranno disastrose. Magia, ma anche terribili esperimenti, ci aspettano con una veste grafica nuova di zecca e probabilmente delle aggiunte ripescate dai numerosi capitoli che compongono la, oramai datata,“Compilation of Final Fantasy 7”.

Cosa ne pensate di questo filmato? Anche voi non vedete l’ora di giocare questo incredibile remake di uno dei titoli più amati del brand? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Final Fantasy 7 Remake.