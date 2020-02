Square Enix raddoppia i guadagni durante l’ultimo anno fiscale

In questo momento sono molte le aziende che riportano i dati di vendita e guadagni che sono maturati durante l’ultimo anno fiscale. Dopo Electronic Arts, Sony e Nintendo anche Square Enix ha condiviso pubblicamente quelle che sono le informazioni emerse dall’ultimo report finanziario della compagnia giapponese.

Square Enix ha riferito che le vendite nette sono leggermente aumentate del 4,4% su una base annua. Non è molto, ma ciò che colpisce è l’aumento dei profitti, che presenta un enorme vanto del 124%. La società, in generale, ha visto un forte aumento delle vendite digitali. È da sottolineare anche il trend positivo dei giochi a servizio come Final Fantasy 14 e Dragon Quest 10, i quali hanno avuto un aumento degli abbonati grazie al rilascio delle nuove espansioni.

Gli unici ricavi che sono stati piuttosto deludenti riguardano la sezione dedicata allo sviluppo dei titolo tripla A per console, che non ha visto nessuna grande uscita nell’arco dell’ultimo anno fiscale che il rapporto finanziario tiene conto. Indipendentemente da ciò, Square ha avuto un trimestre molto forte e quest’anno vedrà uscite importanti nell’ambito tripla A come Final Fantasy 7 Remake e Marvel’s Avengers.

Sembra quindi che il colosso giapponese non se la stia passando affatto male, e con alle porte il rilascio di due titoli molto attesi la compagnia ha il potenziale per riuscire a fare di meglio durante il nuovo anno fiscale che si sta per aprire. Cosa pensate dei guadagni che ha ottenuto Square Enix durante l’ultimo periodo fiscale?