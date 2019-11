Final Fantasy 7 Remake: tante nuove immagini per le evocazioni, armi, Materia e attacchi

Final Fantasy 7 Remake è uno dei giochi più attesi per il prossimo anno e, ora, torna a mostrarsi tramite le pagine del PS Blog Europeo. Il gioco ricreerà una delle fantasie finali più amate dai giocatori di tutto il mondo, ampliando quanto i fan già conoscono. Come sappiamo, si tratta di un gioco fondamentalmente action, ma non per questo i fan storici dovrebbero disdegnarlo.

Andiamo però in ordine e vediamo quali sono le informazioni rilasciate da PS Blog su Final Fantasy 7 Remake. Prima di tutto viene spiegato che ogni arma ha il proprio set di abilità uniche che diventano più potenti man mano che le armi vengono utilizzate. Nel momento nel quale l’abilità ha raggiunto il livello massimo, può essere usata con con qualsiasi arma.

Come già detto, Final Fantasy 7 Remake è un gioco action, ma presenta anche una modalità Classica durante la quale i personaggi agiranno da soli, mentre la barra dell’ATB si riempie: al giocatore sarà richiesto solo di selezionare quale abilità, magia od oggetto utilizzare. In questo modo l’esperienza sarà più simile possibile al gioco classico. Le immagini a disposizione ci mostrano che sarà possibile cambiare modalità, da Classica a Normale tramite una voce del menù, ma sarà possibile anche farlo tramite una combinazione di tasti.

Si parla poi delle abilità speciali dei personaggi e si dà l’esempio di Cloud, il quale può cambiare tra due diversi stili di combattimento: “Operator Mode” che è bilanciata tra attacco e difesa, e “Punisher Mode” che è improntata all’attacco ma riduce il movimento.

Viene anche mostrata l’evocazione “Chocobo e Moguri”, la quale calpesta i nemici con un’orda di Chocobo. Tramite la Materia Evocazione, una volta riempita una barra apposita, è possibile evocare creature potenti che combatteranno al nostro fianco con la propria barra dell’ATB e le proprie mosse speciali. Infine, ci sono molte immagini legate ai personaggi, ai combattimenti e al minigioco delle freccette al Seventh Heaven. Potete vedere tutte le immagini a questo indirizzo.