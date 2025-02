Final Fantasy 16 e 7 su Xbox, ora abbiamo un ipotetico periodo di uscita

La serie Final Fantasy si prepara a sbarcare su Xbox, almeno secondo quanto rivelato dal noto leaker NateTheHate. Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth (acquistabile su Amazon) arriverebbero sulla console Microsoft tra il 2025 e il 2026.

Le voci di corridoio, da prendere con le dovute cautele, indicano una strategia di Square Enix per espandere la presenza del franchise su più piattaforme. Questa mossa sarebbe in linea con le recenti dichiarazioni della compagnia sulla volontà di aprirsi a nuovi mercati, incluso quello Xbox.

Secondo NateTheHate, Final Fantasy 16 sarebbe il primo titolo ad approdare su Xbox, con un lancio previsto per la primavera 2025. Seguirebbero poi Final Fantasy 7 Remake entro la fine dello stesso anno e Final Fantasy 7 Rebirth nel 2026.

Il leaker ha condiviso queste informazioni sul forum ResetEra, specificando che al momento si tratta di speculazioni basate su fonti non ufficiali. Tuttavia, la credibilità di NateTheHate è aumentata recentemente dopo aver correttamente anticipato il trailer di presentazione di Nintendo Switch 2, oltre a tante altre informazioni riguardanti il mondo Xbox.

È interessante notare che, stando a quanto riportato, Final Fantasy 16 non sarebbe previsto per Nintendo Switch 2. Questa esclusione potrebbe indicare una strategia mirata di Square Enix per differenziare l'offerta su diverse piattaforme.

La community dei giocatori attende ora conferme ufficiali da parte di Square Enix o Microsoft. L'arrivo di questi titoli su Xbox potrebbe rappresentare un importante cambiamento nella strategia di distribuzione della serie Final Fantasy, tradizionalmente legata alle piattaforme Sony.

Inoltre, potrebbe essere davvero importante per Xbox vedere il ritorno di Final Fantasy sulla propria piattaforma, soprattutto considerando l'aiuto che può offrire per il mercato giapponese.